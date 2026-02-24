PETA pide al zoológico de Ichikawa (Japón) que transfiera al mono viral 'Punch' a un santuario

El caso de 'Moo Deng', un hipopótamo pigmeo que ganó notoriedad en Tailandia en 2024, puso de manifiesto cómo la popularidad en internet puede dejar a los animales atrapados en condiciones de cautiverio permanentes, sin que la fascinación del público implique mejoras reales para su bienestar. Esta situación se relaciona directamente con el caso de 'Punch', la cría de macaco actualmente alojada en el zoológico de Ichikawa, Japón, que ha capturado recientemente la atención internacional en redes sociales y se encuentra en el centro de una petición de la organización activista PETA. De acuerdo con la organización, se solicita que el mono sea transferido a un santuario donde pueda desarrollar su vida en un entorno más apropiado y natural.

Tal como publicó la web de la ONG, el presidente de PETA Asia, Jason Baker, ha enviado una petición al zoológico de Ichikawa para que 'Punch' sea trasladado a un santuario reconocido por su buena reputación. Baker argumenta que en ese entorno el macaco tendría la posibilidad de acceder a mayor espacio, privacidad y oportunidades para establecer relaciones sociales con otros de su especie. PETA considera que estas condiciones son fundamentales para el desarrollo psicológico y físico adecuado de un primate tan joven.

Según consignó el medio, 'Punch' fue separado de su madre y, desde ese momento, depende de la atención proporcionada por el personal del zoológico, quienes le entregaron un mono de peluche como sustituto del contacto materno. Este objeto se ha convertido en un elemento inseparable para el animal, que lo lleva consigo en todo momento dentro de su recinto constituido en gran parte por estructuras de concreto. A raíz de su situación y de su comportamiento con el peluche, el macaco se hizo viral en las redes sociales, lo cual motivó una visita de la presidenta de la rama japonesa de IKEA, Petra Färe, quien donó más peluches al zoológico para 'Punch'.

Sin embargo, Jason Baker sostiene que la historia de 'Punch' da cuenta de problemas más profundos. Baker señala en su declaración recogida por la web de la organización que la situación del animal no puede interpretarse como enternecedora, sino que constituye "un vistazo al trauma de un primate joven y muy sociable que lidia con el aislamiento y la pérdida". Según informó PETA, la exposición del mono en internet ha incrementado la popularidad del recinto, pero también ha motivado críticas y un debate sobre la realidad de los animales criados en cautiverio.

El comunicado de PETA resalta que, en condiciones naturales, los macacos forman vínculos estrechos dentro de su familia, aprenden habilidades sociales esenciales y exploran hábitats ricos en estímulos. Baker resalta que 'Punch', privado de su madre y de la compañía de otros macacos, solo encuentra consuelo en un sustituto inanimado, lo que evidencia carencias en su entorno. Para PETA, la viralización de casos como el de 'Punch' y 'Moo Deng' describe un ciclo donde los zoológicos aprovechan el interés público en estos animales jóvenes para aumentar sus ingresos por entradas, mientras los animales permanecen en situaciones artificiales que, según sostiene la organización, repercuten permanentemente en su bienestar.

PETA plantea la posibilidad de que el ciclo de fama y exhibición de animales jóvenes cree incentivos para la cría y exhibición de crías que nunca llegarán a tener una vida plenamente social ni en condiciones semejantes a las que tendrían en libertad. Según publicó la organización, la fama digital de los animales no se traduce en mejores condiciones, sino que los deja sujetos a una vida de confinamiento, al margen de la atención pública. Por eso, abogan por el traslado inmediato del macaco 'Punch' a un santuario en el que pueda maximizar sus posibilidades de crecimiento y recuperación emocional.

A medida que el caso de 'Punch' sigue originando discusión en redes sociales y medios, la petición de PETA está generando reacciones entre los defensores de los derechos de los animales y el público general. Según ha reportado la web de la organización, la discusión se centra en la responsabilidad de los centros de exhibición frente a las necesidades reales de bienestar animal. El debate abierto por este episodio podría influir en las políticas de manejo y exhibición de animales jóvenes en zoológicos, tanto locales como internacionales.