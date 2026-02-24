Mueren cuatro personas por la caída de un helicóptero militar en el centro de Irán

La identidad de las víctimas del accidente incluye tanto a los dos ocupantes del helicóptero militar como a dos trabajadores que se hallaban en el mercado de Jomeinishahr, ubicado cerca de la ciudad de Isfahán, en el centro de Irán. Este siniestro, acaecido este martes, provocó la muerte de estas cuatro personas tras el desplome del aparato de las Fuerzas Armadas iraníes, según informó la agencia de noticias Tasnim.

De acuerdo con la misma fuente, el incidente se produjo cuando la aeronave se precipitó sobre una zona concurrida, generando un fuerte impacto que afectó tanto a quienes viajaban a bordo como a empleados que se encontraban cumpliendo sus labores en el mercado local. Las autoridades iraníes confirmaron el fallecimiento de los dos pasajeros del helicóptero y de los dos trabajadores, como consignó la agencia Tasnim, que cita a portavoces oficiales y testimonios recogidos en el lugar.

Según publicó Tasnim, las primeras hipótesis sobre las causas de la caída apuntan a un presunto “fallo técnico” en el aparato militar. No obstante, hasta el momento las autoridades de Irán mantienen abiertas las investigaciones y no han emitido ningún comunicado oficial que precise las circunstancias exactas o los factores técnicos que motivaron el accidente en la provincia de Isfahán.

La falta de confirmaciones detalladas por parte de los portavoces gubernamentales mantiene la incertidumbre sobre los motivos del desplome, mientras los equipos técnicos continúan recabando información y revisando los restos del helicóptero. Tasnim reportó que el suceso impactó en una zona densamente poblada durante la jornada habitual de actividad comercial, por lo que, además de las víctimas mortales, el siniestro generó alarma y complicaciones en las inmediaciones del mercado.

El helicóptero formaba parte de la flota de las Fuerzas Armadas de Irán. La agencia iraní Tasnim comunicó que la prioridad de los servicios de emergencia se centró en la atención a los afectados y en asegurar la zona del accidente para evitar consecuencias adicionales inmediatas en materia de seguridad y asistencia sanitaria. Estas acciones se desarrollaron bajo la coordinación de los organismos estatales responsables y en cooperación con autoridades provinciales.

En relación al accidente, Tasnim detalló que las autoridades locales suspendieron temporalmente las actividades en el mercado de Jomeinishahr y en el entorno próximo, como parte de las medidas para facilitar la investigación y garantizar la seguridad de quienes frecuentan la zona. Las indagaciones técnicas actuales se enfocan en determinar los motivos del supuesto fallo mecánico que habría desencadenado el infortunio, en tanto que las Fuerzas Armadas y la administración regional mantienen contacto con las familias de las víctimas para brindar apoyo institucional.

Los esfuerzos persisten para esclarecer responsabilidades y establecer si se trató de una falla aislada o si existen riesgos adicionales asociados a la flota militar actual. Hasta ahora, ningún portavoz militar ni del Gobierno ha proporcionado declaraciones extensas o presentado resultados preliminares en torno a las pesquisas, restringiéndose las comunicaciones oficiales a la confirmación de la cifra de fallecidos y el reconocimiento de la gravedad del suceso, según detalló Tasnim.

La agencia de noticias Tasnim continúa monitoreando la evolución de la investigación, a la espera de nuevos pronunciamientos sobre las causas técnicas precisas y sobre las medidas que se tomarán tras este siniestro ocurrido en el centro de Irán.