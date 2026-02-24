Metrovacesa logra récord de beneficios en 2025, con 56,9 millones de euros, y dispara su Ebitda un 74%

La entrega de 1.805 viviendas por parte de Metrovacesa durante 2025, con un precio medio de venta de 374.000 euros, ha impulsado un margen bruto promotor del 26,2% y ha fortalecido su cartera de proyectos y preventas, configurando un resultado financiero anual considerado histórico para la compañía. Según informó la promotora inmobiliaria, el beneficio neto registrado en 2025 ascendió a 56,9 millones de euros, cifra que representa más del triple de las ganancias obtenidas el año previo. Este resultado coincide con un crecimiento de los ingresos en un 8%, alcanzando los 708,5 millones de euros, según detalló Metrovacesa en su comunicado divulgado este martes.

De acuerdo con la información publicada por Metrovacesa, el resultado bruto de explotación (Ebitda) experimentó un aumento del 74% hasta situarse en 127,6 millones de euros, consolidando a la empresa con los mejores resultados anuales en beneficio, ingresos y Ebitda desde su regreso a Bolsa en 2018. La promotora señaló que la mejora de estos indicadores se debió tanto a una mayor eficiencia en la ejecución de proyectos como a la diversificación de su oferta residencial y de suelo.

La generación de caja operativa se ubicó en 225 millones de euros, superando de forma significativa la previsión inicial de 150 millones, según destacó Metrovacesa. Este flujo permitió a la compañía distribuir 240 millones de euros en dividendos durante 2025, con una rentabilidad dividendo del 17%. Según subrayó la empresa, este nivel de retribución ha situado a Metrovacesa entre las compañías que ofrecen los mayores dividendos en la Bolsa española.

En el área de promoción residencial, además de las viviendas entregadas, la empresa cerró 2025 con 3.917 viviendas en proceso de construcción y una cartera de preventas compuesta por 3.095 unidades. Estas cifras, según expone Metrovacesa, consolidan una significativa base operativa para los próximos ejercicios y aportan visibilidad para la actividad futura.

En cuanto a la gestión de suelo, la compañía reportó 32,1 millones de euros en ingresos por ventas y mantiene una cartera de contratos privados de venta de suelo valorada en 162,7 millones de euros. Según difundió Metrovacesa, esta base contractual aporta solidez y previsibilidad de ingresos para los ejercicios de 2026 y 2027, respaldando su estrategia de crecimiento y desarrollo de nuevos proyectos. Además, la promotora realizó adquisiciones de suelo por 60 millones de euros en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, lo que según la empresa refuerza su apuesta por las principales áreas metropolitanas del país.

En materia financiera, Metrovacesa informó una reducción de su deuda financiera neta, que se situó al cierre de 2025 en 301 millones de euros, lo que representa un descenso del 4% respecto al año anterior. El ratio de apalancamiento de la empresa alcanzó el 13,5%, un porcentaje que, según consignó la compañía, se coloca por debajo de la media del sector inmobiliario, apuntando hacia una mayor solidez y control financiero.

La empresa atribuyó estos resultados a una estrategia enfocada en la diversificación y una política de ejecución eficiente de sus promociones residenciales, así como a la optimización en la gestión y comercialización de suelo. Según remarcó la compañía, estas actuaciones han permitido maximizar el retorno para los accionistas y reforzar sus ventajas competitivas frente a otros actores del mercado español.

La información difundida por Metrovacesa indica que la evolución positiva de todos los indicadores financieros y operativos se apoya en el desarrollo continuado de una cartera de proyectos residenciales adaptados a la demanda, así como en una gestión prudente del endeudamiento y la liquidez. Según detalla la promotora, la diversificación geográfica y la apuesta por la actividad promotora y la rotación de suelo seguirán guiando su hoja de ruta en los próximos ejercicios.

La empresa comunica, asimismo, que la base sólida de ingresos y reservas obtenidas al cierre de 2025 proporciona certidumbre para los ejercicios futuros y respalda la sostenibilidad de la política de dividendos, junto al mantenimiento de una deuda controlada y la generación de caja constante, aspectos que se destacan como fundamentos clave para la evolución de su negocio a corto y medio plazo.