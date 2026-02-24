Mar Flores se sincera sobre el paso por la cárcel de su hijo Carlo Costanzia: "Casi me muero"

El recuerdo de Mar Flores sobre el distanciamiento físico con su hijo Carlo Costanzia durante los primeros meses de su condena señala el elevado precio personal y familiar que supuso este episodio. Según el testimonio de Flores, ella evitó visitar a Carlo en prisión durante dos meses, no por vergüenza, como se insinuó en algunas declaraciones públicas, sino por la intención de proteger la situación legal de su hijo y evitar que el asunto cobrara mayor exposición mediática. En esa línea, la propia Mar relató lo que sintió al conocer la condena y las acciones adoptadas para apoyar a Carlo en un momento en el que, según su relato, la presión mediática y personal era abrumadora. Según consignó el medio Decomasters y recogió la información de base, la experiencia de la familia Costanzia fue marcada por la tensión y el aislamiento derivados del proceso judicial.

De acuerdo con lo publicado, Carlo Costanzia enfrentó una condena a prisión en 2023 tras ser hallado culpable de un delito de estafa agravada vinculado a la compraventa de automóviles de lujo. El actor detalló que, tras finalizar su trabajo en la serie "Toy Boy", se involucró en un negocio de importación, exportación y venta de coches de alta gama en el que su exsocio cometió irregularidades que acabaron por involucrarle legalmente. "Tuve un personaje, mi exsocio, que me estafó y acabé yo pagando por todo", explicó Costanzia a sus compañeros en el programa, según informó Decomasters.

El proceso judicial fue especialmente serio porque la pena solicitada inicialmente ascendía a nueve años de prisión. Carlo Costanzia relató cómo, a raíz de la acusación y la investigación sobre el caso, varios proyectos profesionales se vieron interrumpidos: largometrajes y series en las que ya contaba con acuerdos cerrados fueron cancelados, y su representante profesional terminó desvinculándose. Costanzia afirmó que se sintió abandonado por prácticamente todos los círculos profesionales y sociales, señalando que solo recibió apoyo de su familia durante ese período.

Flores, en conversación con el programa citado, detalló cómo participó activamente en el proceso de defensa legal de su hijo. Relató que, tras asumir parte de la responsabilidad penal en acuerdo con la Fiscalía, la familia realizó un pago económico elevado con el objetivo de reducir la duración de la condena carcelaria. Según sus palabras, "la condena era de 9 años y estuvo en la cárcel 21 meses", explicando que la intervención familiar evitó una estancia mucho mayor en prisión. Flores compartió que la noticia de la condena tuvo un impacto severo en su salud emocional, declarando: "Yo casi me muero el día que me lo dijo. Te destroza la vida".

El impacto mediático también tuvo consecuencias dentro del entorno familiar. La exposición pública del caso generó tensiones, intensificadas por declaraciones del padre de Carlo Costanzia, Costanzia di Costigliole, quien sugirió que Flores no acudió a visitar a su hijo por vergüenza. Ante ello, Mar aclaró que su decisión respondía a la necesidad de preservar la privacidad del caso y minimizar la cobertura mediática, afirmando: "Estuve dos meses sin verle. ¿Sabes lo que es?", en referencia a la dificultad emocional que suponía esa distancia.

Costanzia también relató detalles de su vida personal antes de la condena, aludiendo al inicio de una relación con Alejandra Rubio. Según lo consignado por Decomasters, el primer encuentro de ambos fue en un restaurante indio, sin que Carlo conociera aún la identidad de su acompañante como hija de Terelu Campos. La pareja ganó relevancia pública después de que su relación se hiciera pública en una revista tras la publicación de fotografías juntos.

La repercusión mediática del caso llevó a que tanto la familia como el propio Carlo tuvieran que gestionar no solo las cuestiones legales sino el escrutinio de los medios y el público. De acuerdo con los testimonios en Decomasters, el proceso judicial y la posterior condena alteraron diversos aspectos de la vida profesional de Costanzia, dejándolo sin el respaldo de sectores de la industria y enfrentando dificultades económicas y personales.

La declaración de Mar Flores recoge el esfuerzo económico realizado en defensa de su hijo y el profundo coste emocional que afrontaron a raíz del proceso legal. El caso, según detalló el medio, se resolvió con el cumplimiento de 21 meses de prisión tras negociar con las autoridades y aceptar parte de los cargos para acceder a una reducción de la condena.

Flores resaltó que las secuelas emocionales persistieron más allá del cumplimiento de la sentencia y puso énfasis en la importancia del apoyo familiar frente al aislamiento social que consideró evidente durante ese tiempo. Según las diversas declaraciones recogidas por Decomasters, la familia Costanzia atravesó una etapa marcada por la presión de los medios y el juicio público, además del proceso judicial y sus consecuencias inmediatas.

La información publicada detalla que la experiencia de Carlo Costanzia y su familia no solo afectó esferas privadas y emocionales, sino que también tuvo implicaciones laborales a largo plazo tanto para él como para su entorno familiar más cercano.