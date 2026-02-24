Macron asegura que la invasión de Ucrania supuso "un triple fracaso" para Rusia

El presidente francés Emmanuel Macron hizo referencia a la convergencia alcanzada con Estados Unidos el 6 de enero sobre garantías de seguridad futuras para Ucrania y manifestó su esperanza de que la reunión de la Coalición de Voluntarios celebrada este martes permita avanzar en ese ámbito. Según consignó la agencia Europa Press, Macron insistió en que los intereses europeos deberán ser considerados en los debates internacionales, incluidos aquellos relativos a la arquitectura de seguridad del continente, asegurando la participación activa de Francia y sus aliados en la toma de decisiones.

De acuerdo con Europa Press, el mandatario francés declaró que la invasión de Ucrania constituye "un triple fracaso" para Rusia en los planos militar, económico y estratégico. Macron subrayó que la ofensiva ordenada por Moscú hace cuatro años provocó el refuerzo de la OTAN al contrario de los objetivos rusos, propició la unidad entre los países europeos e hizo evidente la debilidad de una visión imperialista anclada en el pasado. En su mensaje destacó que "Rusia intentaba evitar la expansión de la OTAN, pero ha ocurrido lo contrario", añadiendo que la solidaridad mostrada en Europa se ha incrementado mientras Moscú esperaba lo contrario.

El presidente francés señaló desde sus redes sociales que tanto Francia como Europa mantienen un respaldo firme a Ucrania, subrayando que "Ucrania es la primera línea de defensa de nuestro continente". Europa ha destinado, según publicó Europa Press, 170.000 millones de euros en ayuda financiera, militar, humanitaria y energética para apoyar a Kiev desde el inicio del conflicto. Macron especificó que seguirán los envíos de equipos militares y municiones, el aporte de entrenamiento especializado, el fortalecimiento de las defensas aéreas y el soporte a las capacidades anti-drones, además del respaldo a los sistemas ya entregados al país.

En su intervención, Macron hizo referencia al préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania acordado en diciembre, destacando la importancia de hacer efectiva esa ayuda tras el bloqueo temporal impulsado por Hungría, según informaciones de Europa Press. El mandatario afirmó que "también seguiremos atacando la economía de guerra de Rusia" y anunció la continuación del régimen de sanciones, así como de las acciones contra la denominada 'flota fantasma' que opera para eludir restricciones internacionales.

Macron abordó la naturaleza y consecuencias de la guerra, indicando que "no puede haber paz sin seguridad, y la seguridad se decide en Ucrania". Al mismo tiempo, reiteró el compromiso de Francia con la Coalición de Voluntarios, asegurando que Europa permanecerá al lado de Kiev ante cualquier intento de debilitar el apoyo internacional. "A los que creen que pueden contar con nuestro cansancio: se equivocan. Estamos y seguiremos estando al lado de Ucrania", sostuvo, según reportó Europa Press.

Francia y sus aliados han enfocado parte de sus esfuerzos en mantener la presión económica sobre Moscú. Macron remarcó que continuará el mantenimiento del régimen de sanciones internacionales, la vigilancia sobre los métodos rusos para evadir restricciones y la cooperación multilateral para dificultar el financiamiento del esfuerzo bélico ruso.

La conmemoración de los cuatro años del conflicto generó que Macron expusiera datos sobre el impacto en la sociedad ucraniana. El presidente explicó que desde la invasión han muerto 15.000 civiles, ciudades han sido bombardeadas, y escuelas, hospitales e infraestructuras energéticas han resultado destruidas. Señaló, según Europa Press, que "15.000 civiles ucranianos han sido asesinados", mientras miles de niños han sido separados de sus familias y trasladados fuera de su país.

El informe también recogió declaraciones en las que el mandatario lamentó la violencia ejercida contra la población civil, incluyendo violaciones, torturas y crímenes de guerra a lo largo de estos años de enfrentamiento. Frente a este escenario, Macron afirmó que el pueblo ucraniano "se ha mantenido firme y ha resistido", a pesar de los continuos ataques y del daño infligido a la infraestructura.

En el ámbito militar, Macron mencionó que desde la estabilización del frente en noviembre de 2022, Rusia solo ha conseguido controlar el 1% más del territorio ucraniano, mientras que Ucrania logró recuperar parte de ese terreno en el último mes, de acuerdo con lo publicado por Europa Press. El presidente indicó además que más de 1.200.000 soldados rusos han muerto o resultado heridos desde el inicio de la guerra, considerándose esa cifra como la mayor cantidad de bajas rusas en combate desde la Segunda Guerra Mundial.

Europa Press detalló que Macron denunció también el reclutamiento de combatientes por parte de Rusia en el continente africano, enviados al campo de batalla sin capacitación adecuada. De acuerdo con el presidente francés, esta estrategia evidencia la presión que enfrenta Moscú y las dificultades encontradas para sostener su acción militar en suelo ucraniano.

En su mensaje dirigido a la sociedad ucraniana, Macron expresó un reconocimiento hacia aquellos que han resistido y hacia las familias afectadas por la guerra. "A las mujeres y hombres de Ucrania: pensamos en ustedes con profunda emoción. En sus familias que tanto han sufrido, en sus hijos, en todos aquellos que siguen resistiendo bajo los ataques", manifestó el jefe de Estado francés, según recopiló Europa Press.

Finalmente, Macron manifestó su convicción de que "un día, los rusos comprenderán la enormidad del crimen cometido en su nombre, la falsedad de los pretextos invocados y los efectos devastadores a largo plazo para su propio país". El presidente insistió en que el Kremlin había prometido una rápida victoria en cuestión de días, pero la realidad ha sido diferente y observa consecuencias no previstas para Rusia, tanto a nivel interno como en la escena internacional.