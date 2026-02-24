Los países bálticos reafirman su apoyo a Ucrania en un mensaje de defensa de la libertad y la paz en Europa

La conmemoración de los cuatro años que han transcurrido desde el inicio de la ofensiva rusa a gran escala en Ucrania llevó a los líderes bálticos a reflexionar sobre el papel de Ucrania en la seguridad europea y a reiterar su apoyo a la nación invadida. Según consignó la prensa con información de las autoridades de Letonia, Estonia y Lituania, la resiliencia de los ciudadanos ucranianos se ha convertido en un símbolo para el continente, en un contexto en el que los jefes de Estado y de Gobierno de la región subrayaron la importancia de mantener la defensa de la libertad y el derecho de las naciones a decidir su destino.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por diversos medios, la primera ministra de Letonia, Evika Silina, compartió su mensaje en redes sociales con motivo de este aniversario. Silina mencionó que, durante este periodo, ha orado “por Letonia y por el pueblo de Ucrania. Por todos cuyas vidas han sido destrozadas por la guerra, por quienes defienden valientemente a su país y por las familias que esperan a sus seres queridos en casa”. En su intervención, la mandataria letal lamentó las consecuencias de la guerra, refiriéndose a "cuatro años de horror y sufrimiento" y destacó, al mismo tiempo, el esfuerzo constante y la fortaleza mostrada por los ucranianos frente a la adversidad. Silina ratificó el respaldo de Letonia a Ucrania, haciendo hincapié en la trascendencia de valores como la libertad y la paz dentro del continente europeo, en paralelo al respeto que considera deben observarse al derecho de autodeterminación de todo país.

El presidente letón, Edgars Rinkevics, situó el origen del conflicto mucho antes del ataque a gran escala que se inició hace cuatro años. Según informó el propio mandatario, sostiene que la guerra se remonta a doce años atrás, con la anexión de Crimea y el inicio de la guerra en la región del Donbás. Expuso que el combate de Ucrania no solo representa la defensa de su propio territorio sino que, a su entender, favorece la causa de la libertad para otras naciones del mundo. Sus palabras buscaron ofrecer un contexto más amplio sobre el conflicto y resaltar que su desenlace afecta al orden y la estabilidad internacional.

Alar Karis, presidente de Estonia, se sumó a los pronunciamientos remarcando la necesidad de detener la agresión rusa como un objetivo colectivo. “Queridos ucranianos, Estonia siempre os acompañará en vuestro camino hacia la libertad y la seguridad”, afirmó el mandatario, según publicó la prensa del país. Karis insistió en que tanto Ucrania como el conjunto de Europa continúan “firmes”, y vinculó la estabilidad y la seguridad del continente al desenlace de la guerra, planteando el concepto de un "futuro europeo seguro".

El mandatario de Lituania, Gitanas Nauseda, se enfocó en la premisa de que la libertad no se concede de manera automática, sino que corresponde a los pueblos asumir su defensa. “Lituania está con Ucrania en solidaridad, amistad y con una fe inquebrantable en su victoria”, expresó, según reportó la prensa lituana. Nauseda describió a Ucrania como una nación “que se negó a arrodillarse y que eligió la libertad frente al miedo, la dignidad sobre la sumisión y la luz en lugar de la oscuridad”. Con estas declaraciones, reafirmó la voluntad de su gobierno de continuar respaldando a Ucrania a lo largo del conflicto.

Tal como publicó la prensa internacional, los líderes bálticos presentaron un mensaje coordinado que vincula el destino de Ucrania con la estabilidad y la seguridad en Europa. Coincidieron al subrayar que la defensa del territorio ucraniano y la resistencia de su ciudadanía constituyen una causa compartida por todas las naciones que valoran la libertad y el orden internacional, y ratificaron el compromiso de Letonia, Estonia y Lituania de apoyar la integridad y la autodeterminación de Ucrania ante la agresión exterior.