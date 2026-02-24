La temperatura suben este martes y alcanzarán 26ºC en Murcia, a la espera de la llegada de un frente al noroeste

El pronóstico meteorológico prevé heladas débiles en las cumbres de los Pirineos y de la Cordillera Cantábrica, mientras se espera un significativo ascenso de las temperaturas máximas en la vertiente este, la meseta norte, Baleares y el litoral cantábrico. Según informó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), algunas zonas costeras del norte registrarán incrementos de más de seis grados en los valores máximos, con Murcia y Santa Cruz de Tenerife alcanzando los 26°C. Este aumento de las temperaturas se produce en el contexto de un debilitamiento del anticiclón, que permitirá la llegada de una vaguada y la aproximación de un frente al noroeste peninsular.

La AEMET detalló que, aunque el inicio de la jornada no contempla precipitaciones, durante la madrugada aparecerán bancos de niebla y nubes bajas en las áreas litorales de Galicia, las depresiones del noreste, el golfo de Cádiz y las regiones mediterráneas. En estos últimos sectores, los fenómenos de brumas podrían persistir más a lo largo del día. A medida que avance el día y el frente se acerque, los cielos de Galicia se cubrirán, y se prevén lluvias y lloviznas débiles en los litorales atlánticos, que al final del día aumentarán en volumen e intensidad, sobre todo en el oeste de la comunidad.

De acuerdo con la predicción publicada por la AEMET, Canarias mantendrá cielos mayormente despejados o con intervalos de nubes altas. En el archipiélago, la presencia de calima podría extenderse al suroeste peninsular e, incluso de manera leve, hacia otras áreas del oeste peninsular. Además, informaron que las mínimas también subirán ligeramente en buena parte de la mitad norte del país y de manera más acusada en ciertas zonas del noroeste de Galicia, del interior del Cantábrico y el oeste de la meseta norte.

El organismo estatal indicó que el descenso de las temperaturas afectará principalmente al oeste de Galicia y a áreas de montaña de la vertiente norteatlántica. La bajada se limitará, sin embargo, a esas zonas, con el resto del país manteniendo una tendencia al alza en los valores térmicos, especialmente en el tercio este y los litorales.

En cuanto al viento, la AEMET avanzó que predominarán vientos flojos de dirección variable, que irán paulatinamente estableciéndose con componente sur en las vertientes atlántica y cantábrica, con mayor intensidad en el cuadrante noroeste. En el Levante, el régimen de brisas persistirá durante la jornada. Se esperan vientos moderados de sur en el mar Balear y en los litorales del norte de Cataluña, mientras que en el noroeste de Galicia y zonas expuestas de la Cordillera Cantábrica podrían registrarse intervalos fuertes y rachas muy intensas. Para el Estrecho se espera viento moderado de levante, y en Canarias, el viento cambiará de componente este a norte.

La Agencia Estatal de Meteorología subrayó que el escenario meteorológico continúa marcado por la transición prevista en el noroeste peninsular, donde la llegada del frente traerá consigo la inestabilización de la atmósfera, incremento de la nubosidad y una tendencia a mayores precipitaciones, particularmente al final del día. Según consignó la AEMET, el ascenso térmico será menos perceptible en el oeste del país, donde la influencia directa del frente tenderá a atenuar las máximas, y se observarán contrastes marcados respecto al tercio oriental y a las áreas costeras del norte.

El medio estatal añadió que los bancos de niebla matutinos podrán complicar la visibilidad en distintas regiones, sobre todo en los litorales atlánticos y en las depresiones interiores, mientras que el predominio de la calima en Canarias y en puntos del suroeste podría influir en la calidad del aire y en la visibilidad atmosférica local.

El leve ascenso térmico en las temperaturas mínimas en zonas del norte tiene su origen en los cambios de masa de aire y en la disminución de la influencia del anticiclón, de acuerdo con la información facilitada por la propia AEMET. La predicción mantiene la posibilidad de heladas aisladas, principalmente en zonas elevadas de la mitad norte, asociadas a la permanencia de aire frío en niveles altos.

En síntesis, la transición de condiciones más estables hacia un escenario de mayor inestabilidad atmosférica se reflejará de forma desigual en España a lo largo de este martes, presentando subidas térmicas destacadas en varios puntos del este y especialmente en áreas costeras del norte, mientras que el noroeste sentirá la llegada de un frente con descenso de temperaturas y lluvias más generalizadas.