Endesa anuncia inversiones récord de 10.600 millones hasta 2028, pero pendiente de la regulación en redes

Endesa prevé que cerca del 85% de su resultado bruto de explotación entre 2026 y 2028 provendrá de actividades reguladas o contratos ya comprometidos, lo que equivale a unos 18.000 millones de euros en ese periodo. Esta proyección forma parte de la actualización de su plan estratégico, con la que la compañía aspira a elevar su beneficio neto anual a entre 2.500 y 2.600 millones de euros para 2028. Según informó el medio, esto representa un crecimiento medio anual del 4%, sustentado en el incremento de inversiones, la mejora en productividad y el aumento de la eficiencia en todas las áreas de negocio.

De acuerdo con lo publicado por la agencia de noticias, Endesa anunció una inversión récord de 10.600 millones de euros para el ciclo 2026-2028. La compañía precisó que este plan de inversiones marca un crecimiento del 10% en comparación con el plan anterior y constituye el mayor esfuerzo inversor desde que opera en la Península Ibérica bajo su perímetro actual, situación que se mantiene desde 2014. Tal como detalló la fuente, el 52% del capital —alrededor de 5.500 millones de euros— se destinará a reforzar la red de distribución eléctrica.

La energética condicionó este desembolso al avance normativo que permitiría superar el límite regulatorio vigente. Endesa señaló que requiere la aprobación de un Real Decreto para poder invertir más allá del tope actual y que se reconozca la totalidad de las inversiones sufragadas. Como explicó la empresa, el objetivo es incrementar la capacidad de la red eléctrica y facilitar el acceso a nuevos clientes, en un entorno donde la infraestructura atraviesa niveles de saturación elevados, tanto a escala estatal (88%) como en las áreas de distribución gestionadas por Endesa (94%). El fortalecimiento de las redes representa una respuesta ante la creciente demanda vinculada a la transición energética y la electrificación de la economía.

El resto de la inversión, el 28% —unos 3.000 millones de euros— se dirigirá al desarrollo de energía renovable. Esta cifra resulta inferior a la prevista en la hoja de ruta anterior, que estimaba 3.700 millones de euros para el mismo apartado. La estrategia renovable prioriza proyectos eólicos e infraestructuras de almacenamiento energético, áreas que totalizarán 1.500 megavatios (MW) adicionales de los 1.900 MW renovables que Endesa prevé incorporar hasta final de 2028. Según reportó la fuente original, este giro hacia una aproximación más selectiva responde a la reprogramación de determinados proyectos para fechas posteriores al ciclo considerado por el nuevo plan estratégico y a criterios de mayor rigurosidad en la selección de inversiones.

Con ello, el 80% de los recursos —correspondientes a redes y renovables— se centraliza en impulsar la transición energética, aunque el reparto entre estos ámbitos evidencia un cambio sustancial: la asignación para redes crece un 40%, mientras que la destinada a renovables se reduce en un 20%.

Respecto a sus previsiones económicas, Endesa comunicó que su resultado bruto de explotación rondará entre 6.200 y 6.500 millones de euros anuales de media durante el plan, lo que sustentará el incremento en los beneficios mencionados. La energética estima que su deuda neta al cierre del periodo estará entre 14.000 y 15.000 millones de euros, frente a los 10.000 millones de euros previstos para 2025. Esta evolución implicará una ratio de apalancamiento de 2,3 veces, cuando al final del año anterior era de 1,8 veces.

En materia de remuneración al accionista, Endesa, cuyo principal accionista es la empresa italiana Enel —propietaria del 70% del capital—, mantendrá un 'pay out' mínimo del 70% de los beneficios. La previsión es que la remuneración a los accionistas experimente un incremento anual del 4% durante el trienio cubierto por el plan. Según publicó la agencia, la compañía prevé distribuir cerca de 5.000 millones de euros en dividendos entre 2026 y 2028, aprovechando la robusta generación de caja. Además, Endesa contempla la asignación de unos 2.000 millones de euros en programas de recompra de acciones, tanto ejecutados previamente como los restantes por culminar, con el fin de reforzar la retribución a sus inversores.

El medio explicó que la estrategia delineada por la eléctrica responde a un contexto sectorial caracterizado por fuertes retos de modernización de redes e impulso de tecnologías limpias. La decisión de condicionar la mayor parte de la inversión en redes a cambios en la regulación subraya el papel de la normativa como factor decisivo en la hoja de ruta del sector en España. El plan estratégico definido abarca principalmente la Península Ibérica y refleja una apuesta por equilibrar el crecimiento en las distintas ramas de negocio, en función tanto de las oportunidades regulatorias como del desempeño esperado de las principales actividades.