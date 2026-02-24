El Tribunal de Cuentas UE advierte de "múltiples riesgos" en el nuevo fondo único del próximo presupuesto

El Tribunal de Cuentas Europeo considera que el nuevo esquema de medición del rendimiento para los fondos de la Unión Europea presenta importantes limitaciones: una cuarta parte de las áreas que recibirán inversión carece de indicadores de resultados y no se incluye medición del impacto en el diseño presentado por la Comisión. Según informó la agencia de noticias Europa Press, el órgano fiscalizador advierte que estas deficiencias podrían obstaculizar los esfuerzos para determinar si el gasto comunitario responde efectivamente a los objetivos previstos.

En dos dictámenes elaborados tras solicitud del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, los auditores detallan sus observaciones sobre las propuestas que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa en relación al próximo Marco Financiero Plurianual (MFF por sus siglas en inglés), el cual abarcará el periodo 2028-2034 y contará con una dotación aproximada de 2 billones de euros. El medio Europa Press consignó que, dentro del nuevo presupuesto comunitario, se contempla la creación de un fondo único que concentrará cerca del 44% de los recursos e integrará políticas previamente separadas, como cohesión y agricultura, junto con prioridades recientes, incluidas iniciativas en defensa.

El Tribunal de Cuentas Europeo sostiene que, a pesar de que la Comisión Europea argumenta que el nuevo fondo servirá para reducir la fragmentación financiera y simplificar la gestión, en realidad podrían incrementarse los desafíos para el control y la correcta utilización de los recursos. Desde la perspectiva de los auditores, la homogeneización de objetivos y mecanismos de ejecución en un solo plan nacional generaría mayor complejidad técnica y política al coordinar distintas prioridades europeas y necesidades particulares, tanto a nivel nacional como regional.

Una de las principales transformaciones en el enfoque del presupuesto radica en la modalidad de pagos: en lugar de proceder al reembolso de costes, las transferencias estarán sujetas al cumplimiento de hitos y metas concretas. Europa Press reportó que los dictámenes del Tribunal hacen hincapié en que estos hitos y objetivos deben establecerse de manera precisa, acompañados de salvaguardas adecuadas a fin de asegurar el rigor de las estimaciones de costes y que todos los Estados miembro reciban un trato equitativo. A juicio de los auditores, sin estos elementos existe un riesgo de distorsión en la distribución de fondos y en la evaluación de los desempeños nacionales.

El sistema propuesto para la supervisión y el control de los fondos también suscita inquietudes. Según detalla Europa Press, el nuevo marco aumenta el protagonismo de los mecanismos de control nacionales, mientras reduce el papel de vigilancia directa de la Comisión Europea. Los auditores recuerdan que, en revisiones previas, han identificado deficiencias en varios sistemas nacionales de auditoría y gestión, lo que motiva la exigencia de requisitos efectivos y explícitos relacionados con la auditoría y el control financiero. Insisten además en que deben establecerse consecuencias financieras claras ante eventuales incumplimientos por parte de los Estados miembro, a fin de fortalecer la responsabilidad en el uso de los recursos públicos.

El análisis de los métodos para evaluar la eficacia del gasto profundiza en las reservas detectadas por el Tribunal de Cuentas Europeo. Tal como publicó Europa Press, los auditores observan que el marco adolece de limitaciones en cuanto a la disponibilidad de indicadores para medir los logros de las intervenciones. Ni se garantiza una relación directa entre el dinero invertido y los resultados alcanzados, ni todos los ámbitos de intervención cuentan con las herramientas necesarias para realizar un seguimiento fiable. En el caso de áreas transversales, como los proyectos ambientales, la información disponible se basa principalmente en estimaciones y no refleja necesariamente el gasto real efectuado, lo que podría dificultar el análisis sobre el verdadero impacto de estas partidas.

En los dictámenes difundidos, el Tribunal subraya además que la vinculación entre la financiación, los resultados y la obtención de datos sobre el uso del dinero público permanece insuficientemente definida en el nuevo esquema. Europa Press resaltó que tampoco se han incluido disposiciones claras para la recolección y publicación de datos relevantes, una carencia que puede restar transparencia y dificultar la fiscalización independiente.

Las observaciones del Tribunal de Cuentas Europeo forman parte de una serie mayor de opiniones técnicas solicitadas en el marco de la revisión del presupuesto a largo plazo de la Unión Europea. Antes de que el Consejo de la UE, órgano que adopta la última decisión, y el Parlamento Europeo, responsable de aprobar el presupuesto, profundicen en la propuesta de la Comisión para el ciclo 2028-2034, los dictámenes buscan orientar la toma de decisiones y anticipar posibles riesgos y retos derivados del nuevo modelo financiero.

Toda esta discusión tiene lugar mientras las instituciones comunitarias debaten cómo mantener el equilibrio entre simplificación administrativa, control eficiente y la capacidad de respuesta del presupuesto europeo ante los desafíos comunes, consignó Europa Press. El resultado final del proceso influirá tanto en la operativa cotidiana de los Estados miembro como en la materialización de las principales prioridades políticas del bloque en los próximos años.