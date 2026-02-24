El presidente de Polonia recuerda que la invasión de Ucrania es una "grave amenaza" para la seguridad de Europa

La conmemoración del cuarto aniversario de la ofensiva rusa en Ucrania estuvo marcada por una serie de mensajes de condena y solidaridad internacional, según consignó el medio Europa Press. Una de las voces destacadas fue la del presidente de Polonia, Karol Nawrocki, quien utilizó sus redes sociales para poner de relieve la importancia del respaldo colectivo ante la agresión del Kremlin y para subrayar el riesgo que enfrenta la región, además de reconocer la valentía de quienes defienden la soberanía ucraniana. Nawrocki advirtió que la agresión lanzada por Rusia bajo el mando de Vladímir Putin representa una "grave amenaza" que trasciende las fronteras de Ucrania y afecta la seguridad de todo el continente europeo.

Según informó Europa Press, el mandatario polaco hizo hincapié en la necesidad de que el “mundo democrático” conserve la unidad frente a los desafíos que impone la invasión. Nawrocki reiteró que la experiencia histórica europea enseña que desatender las ambiciones expansionistas de Moscú ha desembocado recurrentemente en episodios trágicos. En su mensaje señaló: “La historia nos enseña que ignorar las ambiciones imperiales de Rusia siempre ha conducido a tragedias”, una declaración que, de acuerdo con Europa Press, busca reforzar el sentido de obligación de la comunidad internacional ante el conflicto.

Nawrocki sostuvo que solo la colaboración decidida de los países democráticos puede hacer frente de manera efectiva a la presión militar y política ejercida por el gobierno ruso. El presidente polaco expresó el respeto del Estado que representa hacia “el valor de las personas que cada día se levantan en defensa de la libertad”, según detalló Europa Press, puntualizando así el reconocimiento institucional a los esfuerzos de la resistencia ucraniana y de quienes se han visto obligados a enfrentar los efectos de la invasión.

El medio también refirió que Nawrocki figura entre los jefes de Estado europeos que han condenado recientemente la invasión rusa en el este de Europa. Junto a él, otros dirigentes como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, expresaron sus posturas frente al conflicto. Europa Press informó que Albares se desplazó hasta Kiev con el objetivo de evidenciar el apoyo sostenido del ejecutivo español al gobierno ucraniano que preside Volodímir Zelenski.

El mensaje de Nawrocki se dio en un contexto de conmemoración y reflexión regional, a cuatro años del inicio del conflicto iniciado por Rusia en 2020. En este marco, según publicó Europa Press, la agresión rusa sigue considerándose, por parte de varios países europeos, como una amenaza directa a la estabilidad y a la seguridad comunitaria. El mensaje de Nawrocki insistió en la importancia de detener toda acción que, en sus palabras, contribuya a la “desestabilización de la región”.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, la condena a la invasión de Ucrania y las muestras de apoyo al pueblo ucraniano volvieron a reunir a líderes europeos en torno a una posición común, que insiste en la defensa de la soberanía y el derecho internacional. Las declaraciones de Nawrocki, junto con las de otros mandatarios, apuntan a un refuerzo de la colaboración internacional en el contexto del prolongado conflicto en Europa oriental.