El Museo de Reproducciones de Bilbao acoge este miércoles una nueva sesión de 'La obra en su contexto'

El Museo Nacional de Historia Natural de Chile ha sido seleccionado como caso de estudio para examinar la influencia que ejerció la cultura antigua en los proyectos políticos y culturales de América Latina después de las independencias. La conferencia, a cargo de Carolina Valenzuela, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, forma parte del ciclo anual ‘La obra en su contexto’. Según informó el Museo de Reproducciones de Bilbao, la sesión tendrá lugar este miércoles 25 de febrero a las seis de la tarde, con entrada gratuita disponible en la página web de la institución.

De acuerdo con el Museo de Reproducciones, Valenzuela se centrará en analizar cómo las élites de las repúblicas latinoamericanas recientemente independizadas recurrieron a referencias de la Antigüedad para estructurar y legitimar sus proyectos políticos y culturales. La actividad se inscribe dentro de las propuestas del ciclo ‘La obra en su contexto’, una iniciativa que el propio museo ha calificado entre las más estables y con mayor acogida histórica en su programación. Este ciclo tiene como objetivo difundir y contextualizar obras o exposiciones presentes en la colección del museo, acercando al público espacios de reflexión sobre el significado y uso de dichas piezas en épocas distintas.

El actual ciclo 2025/2026 introduce cambios en la programación habitual, ya que tanto la temática como los conferenciantes han cambiado respecto a años anteriores. Tal como publicó el Museo de Reproducciones de Bilbao, esta nueva edición se focaliza en la interpretación que distintas instituciones y especialistas proponen sobre la Antigüedad en el ámbito contemporáneo. Entre los ponentes figuran docentes e investigadores procedentes de la Universidad del País Vasco, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III y la Universidad de Alcalá.

El foco principal de la charla de Carolina Valenzuela apunta a ilustrar las formas en que los referentes antiguos sirvieron como instrumento para las nuevas identidades nacionales latinoamericanas. Los responsables del museo han señalado que el ciclo ya ha abordado piezas y exposiciones temporales de gran relevancia dentro de la colección, permitiendo así examinar diferentes perspectivas sobre la recepción de la cultura antigua. En esta ocasión, el caso del Museo Nacional de Historia Natural chileno será el ejemplo a partir del cual se hablará de los “ecos” clásicos en América, es decir, de cómo esos elementos del pasado grecorromano pasaron a formar parte de los imaginarios y discursos de las élites políticas y culturales que guiaron el proceso de construcción de los Estados en la región.

El Museo de Reproducciones ha detallado que la programación de las sesiones busca mantener un diálogo constante con el público sobre cómo se define, valora y reinterpreta la Antigüedad. A lo largo de los años, el ciclo ‘La obra en su contexto’ ha facilitado el acceso a piezas particulares de la colección, favoreciendo el análisis de su función y significado en contextos históricos y sociales específicos. Para el curso 2025/2026, la institución ha anticipado la presencia de académicos de distintas procedencias y áreas, con una agenda centrada en entender la vigencia de los clásicos en el pensamiento y la cultura actual.

Según informó el museo, todas las conferencias del ciclo se ofrecen de manera gratuita y con acceso a través de la web institucional, lo que amplía la posibilidad de participación a públicos diversos, tanto locales como de otros lugares. El evento de este miércoles integrará así el recorrido de actividades del museo orientadas al análisis crítico de la herencia clásica y su reinterpretación en períodos históricos posteriores.