Agencias

Diseñan una forma de confirmar que un teléfono es confiable y no ha sido alterado

Guardar

Investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (Estados Unidos) han desarrollado una forma de identificar remotamente un dispositivo móvil. Su método puede ayudar a garantizar que un teléfono no haya sido alterado durante su fabricación, reduciendo así el riesgo de espionaje.

Como recuerdan en su publicación en 'AIP Advances', de AIP Publishing, con el aumento de ciberataques y filtraciones de datos gubernamentales, uno de los dispositivos más importantes que debemos mantener seguros es el que todos llevamos en el bolsillo: los teléfonos inteligentes. El problema es que es difícil comprobar que un teléfono inteligente no ha sido manipulado sin correr el riesgo de dañarlo accidentalmente.

Cuando los teléfonos inteligentes se comunican con una torre de telefonía móvil, emiten un conjunto de ondas electromagnéticas. Mediante tarjetas SIM especializadas y un equipo emulador de estación base que cumple con los estándares de radio celular, los investigadores ordenaron a un conjunto de teléfonos celulares "confiables" (dispositivos que saben que no han sido modificados) que transmitieran exactamente las mismas señales, lo que les permitió crear una base de datos de cómo se ven realmente estas señales para diferentes modelos de teléfono, que sirven como huellas dactilares del modelo.

"Imagínenselo como si cada teléfono tuviera la misma canción. Aunque canten las mismas notas, cada modelo presenta diferencias diminutas y microscópicas en su hardware interno", ejemplifica la autora Améya Ramadurgakar de la citada universidad. "Nuestro sistema es lo suficientemente sensible como para detectar esas sutiles diferencias vocales".

Al comparar las señales emitidas por un dispositivo desconocido con la base de datos, los investigadores pueden determinar si el dispositivo ha sido alterado, es decir, si sus señales no coinciden con ninguna de las huellas digitales confiables.

Los investigadores probaron este proceso en múltiples smartphones de última generación disponibles comercialmente, de los principales fabricantes que lideran el mercado nacional, con una precisión superior al 95%. Estos resultados fueron repetibles y estables a lo largo del tiempo. Dado que su método se centra en el comportamiento electromagnético fundamental del hardware, no se limita a las redes móviles 4G y 5G actuales y será extensible a futuras generaciones de tecnologías celulares.

Ramadurgakar afirma que este método sienta las bases para el marco de pruebas del Instituto Nacional de Metrología. Para formalizar esta solución, los investigadores necesitan ampliar su biblioteca de fuentes confiables que consideren posibles pequeñas variaciones entre lotes de fabricación, desarrollar condiciones de prueba estandarizadas y desarrollar un proceso más automatizado.

"Este trabajo demuestra un enfoque fundamental para obtener una huella digital de alta definición, fiable y estable de un smartphone disponible en el mercado, a fin de verificar que no haya sido manipulado ni comprometido antes de su implementación", concluye Ramadurgakar. "Preveo que esto se utilizará para validar el hardware móvil antes de su entrega a usuarios de alta seguridad, como la cadena de mando militar o altos cargos gubernamentales".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos 22 muertos y centenares de afectados por las lluvias torrenciales en el sur de Brasil

Al menos 22 muertos y

El CEDDD reclama un acceso equitativo a medicamentos huérfanos y más investigación y prevención en enfermedades raras

Miles de familias españolas viven demoras en diagnósticos y tratamientos específicos, mientras organizaciones de defensa urgen a las autoridades a reforzar cribados, registros, asesoramiento genético, formación especializada e inversión para mejorar la protección y la esperanza de vida

Infobae

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores reaparecen juntos y dan carpetazo a los rumores de crisis

Blanca Romero y Quique Sánchez

La jueza de la dana pide al TSJCV investigar a Mazón por "inactividad negligente" durante las riadas

El tribunal valenciano evaluará posibles omisiones del exlíder autonómico durante las emergencias causadas por lluvias torrenciales que dejaron centenas de fallecidos, tras la presentación de nuevas pruebas por parte de la jueza responsable de la instrucción del caso

La jueza de la dana

Putin advierte de posibles sabotajes a los gasoductos que conectan Rusia con Turquía

Vladimir Putin sostuvo que los oleoductos bajo el mar Negro enfrentan peligros de ataques similares a los ocurridos en 2022, atribuyendo la amenaza a actos de sabotaje orquestados para socavar los diálogos de paz con Ucrania y desestabilizar la región

Putin advierte de posibles sabotajes