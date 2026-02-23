Xi Jinping aboga por "un nuevo capítulo" con Kim Jong Un, reelegido secretario del partido único norcoreano

El mandatario chino expresó disposición para colaborar directamente con Kim Jong Un en la aplicación de los acuerdos bilaterales y en la consolidación de la cooperación socialista entre China y Corea del Norte. Según informó la agencia Xinhua, el presidente Xi Jinping envió un mensaje al dirigente norcoreano tras su reelección como secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC), subrayando la necesidad de fortalecer la asociación estratégica en el contexto de las actuales circunstancias regionales.

En su comunicación, Xi Jinping felicitó a Kim Jong Un por su continuidad al frente del PTC, partido que ostenta el poder en Corea del Norte desde hace más de siete décadas. El medio Xinhua reportó que el líder chino consideró la reelección de Kim como un acontecimiento relevante dada la fase de transición que enfrenta Pyongyang, al calificar este periodo como una “etapa crucial” para sus objetivos de desarrollo y modernización socialista.

De acuerdo con Xinhua, Xi Jinping remarcó que el respaldo renovado a Kim por parte del partido, la administración estatal y la población norcoreana refleja la confianza depositada en su liderazgo y el respaldo a su conducción de la construcción socialista en el país asiático. Xi afirmó que ambas naciones comparten lazos de vecindad, cooperación histórica y valores ideológicos, y confirmó que “mantener, consolidar y desarrollar” esa relación bilateral constituye un principio clave en la política exterior china.

El medio oficial norcoreano, KCNA, difundió que la reelección de Kim Jong Un se formalizó durante el noveno congreso del Partido de los Trabajadores de Corea, acto respaldado por unanimidad por los miembros del congreso, representantes militares y sectores civiles. KCNA señaló que la decisión fue adoptada el domingo, durante el cuarto día de las reuniones del congreso, evento que se extiende por varios días y donde se definen los lineamientos políticos y prioridades nacionales para los próximos cinco años en terrenos como la economía, la defensa y la diplomacia.

Xi Jinping aludió a la importancia de fortalecer la ejecución de los consensos previos entre ambas capitales para propiciar una nueva fase en la historia de la relación sino-norcoreana. Según consignó Xinhua, el mandatario chino declaró estar dispuesto a “trabajar con el secretario general (norcoreano) para implementar eficazmente el importante consenso que hemos alcanzado, para escribir un nuevo capítulo en la amistad entre China y Corea del Norte y servir a la construcción del socialismo en ambos países”.

El medio KCNA detalló que en el congreso partidario norcoreano se hizo énfasis en el respaldo “firme” recibido por Kim tanto del aparato del partido como de la ciudadanía y los estamentos castrenses. El congreso funciona como instancia para la revisión de políticas y la planningación de estrategias de avance nacional en un entorno regional calificado por Pekín como complejo y en transformación.

A lo largo de los mensajes oficiales intercambiados, ambas partes subrayaron la importancia de preservar una relación de apoyo estratégico y la cooperación política, económica y de seguridad. Xinhua puntualizó que desde la perspectiva china, la vecindad y la sintonía ideológica justifican una política de apoyo “inquebrantable” hacia Corea del Norte, con el objetivo de favorecer la estabilidad y el desarrollo de ambos regímenes bajo el modelo socialista.

Los acercamientos entre los líderes de Pekín y Pyongyang, reflejados en mensajes formales y compromisos de colaboración, cobran especial relevancia ante el panorama de desafíos regionales y globales que enfrenta la península coreana. El Congreso del Partido de los Trabajadores y la declaración de apoyo público por parte del gobierno chino refuerzan la imagen de unidad y corresponsabilidad entre ambos Estados, según reportaron las agencias Xinhua y KCNA.