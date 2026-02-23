Agencias

Xi Jinping aboga por "un nuevo capítulo" con Kim Jong Un, reelegido secretario del partido único norcoreano

El mandatario chino transmitió un mensaje de respaldo tras la ratificación de Kim Jong Un como jefe del partido norcoreano, remarcando la relevancia de fortalecer la alianza y la cooperación entre Pekín y Pyongyang en un contexto regional complejo

Guardar

El mandatario chino expresó disposición para colaborar directamente con Kim Jong Un en la aplicación de los acuerdos bilaterales y en la consolidación de la cooperación socialista entre China y Corea del Norte. Según informó la agencia Xinhua, el presidente Xi Jinping envió un mensaje al dirigente norcoreano tras su reelección como secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC), subrayando la necesidad de fortalecer la asociación estratégica en el contexto de las actuales circunstancias regionales.

En su comunicación, Xi Jinping felicitó a Kim Jong Un por su continuidad al frente del PTC, partido que ostenta el poder en Corea del Norte desde hace más de siete décadas. El medio Xinhua reportó que el líder chino consideró la reelección de Kim como un acontecimiento relevante dada la fase de transición que enfrenta Pyongyang, al calificar este periodo como una “etapa crucial” para sus objetivos de desarrollo y modernización socialista.

De acuerdo con Xinhua, Xi Jinping remarcó que el respaldo renovado a Kim por parte del partido, la administración estatal y la población norcoreana refleja la confianza depositada en su liderazgo y el respaldo a su conducción de la construcción socialista en el país asiático. Xi afirmó que ambas naciones comparten lazos de vecindad, cooperación histórica y valores ideológicos, y confirmó que “mantener, consolidar y desarrollar” esa relación bilateral constituye un principio clave en la política exterior china.

El medio oficial norcoreano, KCNA, difundió que la reelección de Kim Jong Un se formalizó durante el noveno congreso del Partido de los Trabajadores de Corea, acto respaldado por unanimidad por los miembros del congreso, representantes militares y sectores civiles. KCNA señaló que la decisión fue adoptada el domingo, durante el cuarto día de las reuniones del congreso, evento que se extiende por varios días y donde se definen los lineamientos políticos y prioridades nacionales para los próximos cinco años en terrenos como la economía, la defensa y la diplomacia.

Xi Jinping aludió a la importancia de fortalecer la ejecución de los consensos previos entre ambas capitales para propiciar una nueva fase en la historia de la relación sino-norcoreana. Según consignó Xinhua, el mandatario chino declaró estar dispuesto a “trabajar con el secretario general (norcoreano) para implementar eficazmente el importante consenso que hemos alcanzado, para escribir un nuevo capítulo en la amistad entre China y Corea del Norte y servir a la construcción del socialismo en ambos países”.

El medio KCNA detalló que en el congreso partidario norcoreano se hizo énfasis en el respaldo “firme” recibido por Kim tanto del aparato del partido como de la ciudadanía y los estamentos castrenses. El congreso funciona como instancia para la revisión de políticas y la planningación de estrategias de avance nacional en un entorno regional calificado por Pekín como complejo y en transformación.

A lo largo de los mensajes oficiales intercambiados, ambas partes subrayaron la importancia de preservar una relación de apoyo estratégico y la cooperación política, económica y de seguridad. Xinhua puntualizó que desde la perspectiva china, la vecindad y la sintonía ideológica justifican una política de apoyo “inquebrantable” hacia Corea del Norte, con el objetivo de favorecer la estabilidad y el desarrollo de ambos regímenes bajo el modelo socialista.

Los acercamientos entre los líderes de Pekín y Pyongyang, reflejados en mensajes formales y compromisos de colaboración, cobran especial relevancia ante el panorama de desafíos regionales y globales que enfrenta la península coreana. El Congreso del Partido de los Trabajadores y la declaración de apoyo público por parte del gobierno chino refuerzan la imagen de unidad y corresponsabilidad entre ambos Estados, según reportaron las agencias Xinhua y KCNA.

Temas Relacionados

Kim Jong UnXi JinpingPartido de los Trabajadores de CoreaPartido Comunista ChinoCorea del NorteChinaRelaciones diplomáticasReelecciónCongreso del PTCAgencia XinhuaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

La Presidencia francesa hace oficial la salida del Gobierno de la ministra de Hacienda, De Montchalin

La Presidencia francesa hace oficial

China insta a EEUU a "cancelar" sus aranceles unilaterales y advierte de que protegerá sus intereses

China insta a EEUU a

El Ejército peruano pierde el contacto con un helicóptero militar con 15 personas a bordo

Equipos especializados, junto al apoyo policial, rastrean una amplia zona de Arequipa tras la desaparición de una aeronave militar con cuatro tripulantes y once ocupantes civiles, mientras la Fuerza Aérea pide evitar difundir datos no verificados

El Ejército peruano pierde el

Dinamarca destinará medio millón de euros más a Ucrania

Copenhague incrementará significativamente su respaldo económico a Kiev, sumando recursos al fondo de 2026 para reforzar la defensa europea. El ministro Poulsen afirmó que la seguridad continental depende en parte de apoyar los esfuerzos ucranianos ante Rusia

Dinamarca destinará medio millón de

Irak eleva las tensiones con Kuwait por sus reivindicaciones sobre zonas marítimas disputadas al emirato

Bagdad acaba de entregar a la ONU nuevas coordenadas marítimas que han desatado una ola de protestas en el golfo Pérsico, con Arabia Saudí, Catar, Emiratos y Bahréin expresando respaldo total a la postura soberana de Kuwait

Irak eleva las tensiones con