La Guardia Civil acude a la sede del PSOE para investigar presuntos pagos ilegales

(Corrige nota anterior para precisar la investigación de la que deriva esta operación)

Madrid, 27 may (EFE).- Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española acudieron este miércoles a la sede central del gobernante Partido Socialista (PSOE) en Madrid para requerir información relacionada con pagos a la exmilitante socialista Leire Díez, informaron a EFE fuentes próximas a la investigación.

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Se trata del llamado "caso Leire" que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Además de esta actuación, los agentes de la UCO se encuentran también en el despacho en Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías. EFE

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