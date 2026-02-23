Telxius, la firma de cable submarino de Telefónica y Amancio Ortega, nombra a Javier de Paz nuevo presidente

Javier de Paz mantiene la presidencia de Telefónica Audiovisual Digital (Movistar Plus+) desde marzo de 2025, una responsabilidad que coincide con su reciente nombramiento como presidente de Telxius, la firma de cable submarino de Telefónica y el brazo inversor de Amancio Ortega, Pontegadea. La decisión de otorgarle este nuevo cargo se formalizó tras la salida de Guillermo Ansaldo, de acuerdo con lo consignado por el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme). Además del relevo en la presidencia, el Borme también recogió la dimisión o cese de José Manuel Santero Muñoz como consejero en la compañía.

Según publicó el medio citado, Telxius Telecom pertenece en un 70% a Telefónica y en un 30% a Pontegadea, la sociedad de inversión de Amancio Ortega. La compañía opera en el sector de infraestructuras de telecomunicaciones, con especial foco en el despliegue y la gestión de cables submarinos, una pieza clave para la conectividad global y la estrategia tecnológica de sus accionistas principales.

El proceso de transición en la cúpula de Telxius comienza tras la renuncia de De Paz a su asiento en el consejo de administración de Telefónica, acontecida a finales de octubre del año anterior. Tal como detalló el Borme, De Paz dejó el consejo para asumir nuevas funciones ejecutivas dentro del grupo, fortaleciendo así el cambio generacional y el enfoque estratégico impulsado por la matriz a través de su presidente, Marc Murtra.

Desde su salida del consejo, De Paz recibió el nombramiento de director adjunto al presidente de Telefónica. En este rol, asumió responsabilidades directas en áreas clave como Infraestructuras, Activos Inmobiliarios y Responsabilidad Social Corporativa. Su influencia y liderazgo se consolidan de este modo en ámbitos vinculados tanto al desarrollo tecnológico como a la gestión patrimonial y el compromiso social de la organización.

Además de su gestión en Telxius y su función en la presidencia de Movistar Plus+, De Paz ha desempeñado cargos destacados en el entorno de Telefónica durante más de una década y media. Permaneció como miembro del consejo de administración desde finales de 2007, con una trayectoria que abarca el paso de diversos presidentes, entre ellos César Alierta. Según consignó el Borme, la salida de Guillermo Ansaldo marca el cierre de una etapa para Telxius, mientras que la llegada de De Paz refuerza el vínculo de la firma de infraestructuras con la estrategia corporativa definida por Marc Murtra, quien reemplazó a José María Álvarez-Pallete en la presidencia.

La designación de De Paz resulta relevante por la estructura accionarial de Telxius. Telefónica, propietaria mayoritaria, apuesta por reforzar el control y la visión de futuro en el ámbito de infraestructuras. Pontegadea, a su vez, representa la inversión de Amancio Ortega en sectores estratégicos, lo que subraya la importancia de la gestión de cables submarinos en el entramado internacional de telecomunicaciones.

El desarrollo de Telxius en los últimos años se produce en un contexto marcado por la concentración de activos de infraestructura y el auge de servicios digitales y audiovisuales. Movistar Plus+, bajo la presidencia de De Paz, forma parte esencial de esta estrategia que busca integrar contenidos y conectividad, siempre alineados con los planes de la matriz.

Según el Borme, De Paz también cuenta con experiencia previa en el ámbito político, pues fue secretario general de las Juventudes Socialistas y miembro de la ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) entre 1984 y 1993. Esta trayectoria permitió el desarrollo de habilidades en la gestión pública y la toma de decisiones en entornos complejos, recursos que ahora aplica en la cúpula de empresas tecnológicas y de infraestructura.

La relevancia del nombramiento de De Paz para liderar Telxius se explica en parte por el momento de cambios que atraviesa Telefnica tras la llegada de Marc Murtra, un periodo enfocado en la optimización de activos y el fortalecimiento de áreas clave como la inversión en cable submarino y el crecimiento del negocio audiovisual a través de Movistar Plus+. El Boletín Oficial del Registro Mercantil, al reflejar el cambio, resalta la apuesta por un perfil con experiencia tanto en la gestión empresarial como en la administración pública y el sector audiovisual.

La construcción y operación de cables submarinos resulta fundamental para la competitividad de las empresas que lideran el sector de telecomunicaciones, permitiendo asegurar la conectividad internacional y garantizar el crecimiento del tráfico de datos, aspecto clave en la estrategia conjunta de Telefónica y Pontegadea. La permanencia de De Paz al frente de Movistar Plus+ complementa esta labor, ya que la plataforma audiovisual requiere una coordinación estrecha con las infraestructuras de distribución digital.

La salida de José Manuel Santero Muñoz en calidad de consejero culmina un proceso de renovación interna que busca adaptar la estructura directiva de Telxius al contexto actual del sector. Con ello, la compañía refuerza su posición en el mercado de infraestructuras de telecomunicaciones, alineando el liderazgo de sus filiales y áreas estratégicas bajo una misma visión corporativa.

El panorama definido por estos cambios, según lo consignado en el Borme y reportes relacionados, apunta a una consolidación del papel de Telefónica y Pontegadea en el control y gestión de infraestructuras tecnológicas avanzadas. La combinación de experiencia política, empresarial y sectorial de De Paz configura un perfil que busca responder a los desafíos actuales del sector, tanto en la expansión de redes físicas como en el desarrollo de vehículos de contenidos digitales.