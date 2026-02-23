La brecha de pensiones entre hombres y mujeres supera el 30%, según ClosinGap y una investigadora de CSIC

Al analizar las cifras relativas a los ingresos adicionales que reciben los jubilados mayores de 67 años, la asociación ClosinGap informó que los hombres en este grupo etario perciben unos 680 euros mensuales más que las mujeres, provenientes de rentas de alquiler, planes de pensiones privadas y dividendos. Este dato se suma a la diferencia en las propias pensiones de jubilación, que sigue superando el 30%. Tanto la investigadora Lidia Farré Olalla, del Instituto de Análisis Económico del CSIC, como la directora general de ClosinGap, Lucila García Méndez, presentaron estos resultados durante su comparecencia ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, celebrada este lunes en el Congreso. Según consignó ClosinGap, la brecha de las pensiones entre hombres y mujeres persiste con fuerza en España.

De acuerdo con lo expuesto ante la comisión, las diferencias no solo afectan la cuantía mensual, sino también el acceso a las prestaciones. Lidia Farré Olalla precisó que las pensiones de las mujeres resultan aproximadamente un 34% inferiores a las de los hombres; en palabras simples, por cada 100 euros que percibe un hombre, una mujer recibe 66 euros. Esta desigualdad también se manifiesta en la tasa de cobertura, que refleja el porcentaje del último salario cubierto por la pensión pública: según detalló el medio fuente, en el caso de las mujeres, la brecha respecto a los hombres asciende a 27 puntos porcentuales. De acuerdo con datos de ClosinGap informados en la comisión, los hombres reciben en promedio una pensión de 1.600 euros mensuales, mientras que las mujeres perciben 1.100 euros, lo que representa una diferencia del 31,9% al cierre de 2024. La asociación especificó que en 2018 esta brecha era del 35,8%, lo que supone una reducción, aunque limitada, en los últimos años.

El medio de origen explicó que, si bien la brecha en ingresos por alquileres parece menos pronunciada, existen diferencias significativas en otros ingresos complementarios asociados a la jubilación. García Méndez apuntó que, aunque las mujeres son propietarias de viviendas en mayor proporción, incluso superando a los hombres en algunas comunidades autónomas respecto a ingresos por alquiler, la desigualdad general en los ingresos extra mantiene una marcada distancia a favor de los varones. Además, relató que la esperanza de vida superior en las mujeres y su mayor nivel de dependencia en los años finales acentúan el impacto de estas desigualdades financieras: por cada hombre mayor de 80 años que recibe apoyo, hay tres mujeres en la misma situación.

Analizando el impacto económico de estas diferencias, García Méndez expuso ante la comisión que, en términos estimados, la brecha de género en las pensiones podría suponer pérdidas de hasta 28.500 millones de euros en Producto Interior Bruto, afectar a unos 500.000 empleos y suponer 4.900 millones de euros en recaudación fiscal, según recopiló el medio fuente. Por su parte, el director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, Juan Fernández Palacios, intervino destacando que una reducción de la brecha contribuiría a la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Fernández Palacios incidió en la necesidad de revalorizar en mayor medida las pensiones no contributivas frente a las contributivas.

Respecto a las causas de estas diferencias, el análisis presentado remite principalmente a la desigualdad en la experiencia laboral. Según publicó la fuente original, Farré Olalla puso de manifiesto que los hombres trabajan en promedio diez horas más por semana en empleos remunerados que las mujeres. Al contar con un sistema de pensiones basado en las contribuciones realizadas durante la vida laboral, estas diferencias se replican en la jubilación. "Un sistema de carácter contributivo reproduce las desigualdades de género en el mercado de trabajo y en las responsabilidades familiares", declaró la investigadora según consignó el medio fuente. Añadió que la mayoría de quienes perciben pensiones de viudedad y no contributivas —esta últimas de menor cuantía— son mujeres.

La sesión en la comisión del Congreso incluyó un apartado destinado a las posibles medidas que podrían contribuir a revertir esta tendencia. Farré Olalla llamó a adoptar cambios para frenar la tendencia decreciente en la tasa de fecundidad existente en España, calificando los actuales niveles como especialmente bajos. Sugirió la implementación de una educación infantil de primer ciclo gratuita, universal y de calidad, pues —según su criterio y el de la fuente referida— contribuiría a una mayor inserción laboral femenina y un mejor desarrollo infantil, con beneficios asociados al incremento de la fecundidad. Además, propuso modificar el esquema de permisos parentales para permitir una distribución más equitativa del tiempo entre ambos progenitores tras las seis semanas obligatorias inmediatas al nacimiento, según recogió el medio fuente.

ClosinGap también destacó en la comisión que, aunque existen avances en la reducción de la brecha respecto a años anteriores, persisten desigualdades notables tanto en el acceso como en la cuantía de las prestaciones al jubilarse. Según detalló el medio origen, la recomendación de los expertos consistió en priorizar políticas y medidas que contribuyan a equiparar la experiencia laboral y las condiciones de acceso a la seguridad social para hombres y mujeres, abordando de manera efectiva los factores estructurales que perpetúan las diferencias producto de la organización social y económica del trabajo y los cuidados familiares en España.