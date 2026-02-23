Kosner Baskonia ofrecerá este lunes la Copa del Rey de baloncesto a Mendizorrotza antes del Alavés-Girona

La celebración del reciente triunfo del Kosner Baskonia en la Copa del Rey de baloncesto incluirá una ceremonia especial en el estadio de Mendizorrotza, donde tanto el entrenador Paolo Galbiati como el capitán Tadas Sedekerskis participarán en el saque de honor previo al encuentro entre el Deportivo Alavés y el Girona FC, según comunicó la entidad vitoriana. Este acto tendrá lugar en el marco de la jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26 y permitirá a la afición presenciar la presentación del trofeo obtenido el domingo frente al Real Madrid.

Según informó la nota oficial del Alavés, los jugadores del conjunto azulgrana saldrán al césped portando el trofeo de la Copa del Rey, que el Baskonia consiguió tras imponerse por 100 a 89 frente al equipo madrileño en la final disputada en el Roig Arena de Valencia. De acuerdo con lo publicado, se trata del séptimo título copero en la historia del club, propiedad del Grupo Baskonia-Alavés, presidido por Josean Querejeta.

La entidad subrayó en su comunicado que la ceremonia en el estadio constituye un homenaje tanto al éxito deportivo alcanzado como al esfuerzo desplegado por la plantilla del Baskonia durante la competición. El club explicó que se busca así compartir el logro con los seguidores ‘albiazules’ que acudan a Mendizorrotza y reforzar el vínculo entre ambas secciones del grupo deportivo.

Tal como detalló el medio, la organización del evento se pensó para que la plantilla de baloncesto pueda ofrecer el trofeo a los asistentes pocos minutos antes de que dé comienzo el partido de fútbol, aprovechando la coincidencia de ambos equipos bajo la misma presidencia. El Alavés señaló que el homenaje supone un reconocimiento al carácter competitivo del Baskonia, así como a la relevancia histórica del resultado alcanzado en Valencia.

Durante el acto, se prevé que, tras la exhibición del trofeo en el círculo central del campo, el entrenador Paolo Galbiati y el capitán Tadas Sedekerskis ejecuten el saque de honor, simbolizando la unión institucional entre ambas escuadras y el orgullo compartido por la reciente victoria. El club remarcó la intención de, con esta iniciativa, acercar el éxito logrado en la Copa del Rey a toda la afición local y celebrar colectivamente la consecución del nuevo título.

Además, en su comunicado, el Alavés destacó que este séptimo título de Copa del Rey alcanzado por el Baskonia añade un nuevo capítulo a la trayectoria del baloncesto vitoriano, rememorando las anteriores ocasiones en que el equipo alzó este trofeo y resaltando la importancia de este nuevo logro tanto para la ciudad como para sus seguidores. Según publicó la entidad, la final frente al Real Madrid volvió a situar al conjunto azulgrana en el primer plano nacional, reforzando el palmarés del club en competiciones de primer nivel.

El homenaje programado para este lunes adquiere una dimensión especial debido a la estrecha relación existente entre el Alavés y el Baskonia dentro del Grupo Baskonia-Alavés, lo que ha permitido coordinar la celebración conjunta en el estadio de Mendizorrotza, uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Vitoria-Gasteiz. La sesión festiva previa al enfrentamiento ante el Girona reflejará el apoyo mutuo entre ambas entidades en uno de los momentos destacados para el deporte local, según consignó el club en su comunicado.

La decisión de realizar este acto de reconocimiento ha contado con el respaldo tanto de los responsables del baloncesto como del fútbol vitoriano, quienes consideran que la presentación pública de la Copa del Rey refuerza la identidad del grupo y favorece la participación de la comunidad en los éxitos compartidos. El evento permitirá a los aficionados del Alavés presenciar de cerca el trofeo y rendir homenaje a los integrantes del Baskonia, quienes firmaron una actuación relevante en el torneo.

Previo al saque inicial entre el Deportivo Alavés y el Girona FC, la presencia del entrenador Galbiati y del capitán Sedekerskis en el centro del campo representará, según la organización, el reconocimiento institucional al principal referente del equipo campeón y a la figura técnica responsable del reciente éxito deportivo. El club indicó que este tipo de iniciativas buscan fortalecer el sentimiento de pertenencia entre los distintos sectores de la afición y proyectar el espíritu competitivo que caracteriza al Baskonia y al Alavés.

El acto de homenaje al Kosner Baskonia por la conquista de la Copa del Rey se desarrollará bajo el lema de compartir con los socios y asistentes la importancia de un nuevo título para el deporte vitoriano, integrando a la afición en la celebración y consolidando la imagen del grupo presidido por Josean Querejeta como referente en dos de las principales disciplinas deportivas del país.