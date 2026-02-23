Detenidos tres hombres acusados de robar en un domicilio tras amordazar y maniatar a sus moradores

Los agentes encargados del caso hallaron en los registros prendas y armas supuestamente empleadas en el delito, lo que permitió conectar a los sospechosos directamente con el asalto violento ocurrido en marzo de 2025 en una vivienda de las afueras de Castelló. Según informó la Policía Nacional a través de un comunicado oficial, los tres detenidos, todos de nacionalidad colombiana, fueron arrestados en diferentes puntos del país tras una operación coordinada desplegada en Castelló, Seseña (Toledo) y Madrid.

Tal como publicó la Policía Nacional, el asalto tuvo lugar durante la madrugada a finales de marzo, cuando dos encapuchados ingresaron en el domicilio portando armas, entre ellas un revólver y un machete. Durante el ataque, los asaltantes se enfrentaron a los habitantes de la casa, a quienes inmovilizaron atándolos y amordazándolos antes de sustraer dinero en efectivo y diversas joyas. El asalto fue descrito por las autoridades como un robo con violencia en una casa habitada.

El medio reportó que la investigación, que se extendió durante varios meses, evidenció que dos de los hombres ejecutaron materialmente el robo, mientras que un tercer implicado –identificado como el autor intelectual– proporcionó la información necesaria para llevar a cabo el delito. De acuerdo con las autoridades, este último habría asumido el papel de planificador, facilitando a los ejecutores los datos esenciales sobre la vivienda y sus moradores.

Tras recabar indicios consistentes acerca de la participación de los sospechosos y la estructura del grupo implicado, los investigadores de la Policía Nacional solicitaron órdenes de registro en tres localidades distintas del territorio español. El Juzgado de Instrucción número cinco de Castellón autorizó los allanamientos, que se realizaron de manera simultánea y coordinada en Castelló, Seseña y Madrid, llevando a la detención de los tres individuos.

Durante los registros, los cuerpos de seguridad incautaron diversos elementos que presuntamente se habían utilizado en la comisión del delito, incluyendo vestimenta y armas. Entre las fuerzas que intervinieron en el operativo se encontraron unidades centrales de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, la Unidad Central de Inteligencia Criminal, la Brigada Provincial de Policía Judicial y la Unidad de Prevención y Reacción de la Comisaría Provincial de Castellón, según detalló el comunicado policial.

Finalizadas las diligencias policiales, los tres detenidos comparecieron ante la autoridad judicial, que determinó el ingreso en prisión provisional para todos ellos, tal como consignó la Policía Nacional.