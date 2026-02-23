Despliegue militar de EEUU en Irán sugiere "ataque aéreo sostenido en breve" de días o semanas, según experto

Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad y ex miembro reconocido por la OTAN, apuntó que una invasión terrestre de Estados Unidos en Irán no se encuentra entre las opciones probables, debido a la complejidad logística y temporal que supondría desplegar fuerzas terrestres en la región. Según detalló el medio, la ausencia de grandes movimientos de tropas y equipamiento terrestre refuerza la hipótesis de que las operaciones militares podrían limitarse a ataques aéreos de gran magnitud y alcance sostenido.

De acuerdo con la información publicada por el medio, Del Pozo indicó que el aumento significativo de recursos militares estadounidenses cerca de Irán anticipa el inicio de una ofensiva aérea enfocada específicamente en infraestructura militar, centros de mando, unidades operativas como bases aéreas y sistemas de defensa, además de áreas industriales relacionadas con la maquinaria bélica iraní. Esta ofensiva, que podría desplegarse en cuestión de días o incluso horas, prevé una duración de varios días o semanas. El especialista comparó el actual despliegue estadounidense con el realizado por Rusia previo a la invasión de Ucrania, destacando de nuevo el volumen y la naturaleza de los equipos militares involucrados.

El despliegue militar registrado incluye la presencia de dos portaviones estadounidenses, el Gerald Ford y el Lincoln, junto con decenas de cazas de combate, aviones del modelo F-22 (característicos por su capacidad de evasión de radares y su escasa disponibilidad global), 39 aviones cisterna y seis unidades AWAC que actúan como plataformas aéreas de mando y alerta temprana en escenarios de combate. Según informó el medio, Del Pozo sostuvo en un comunicado que estos recursos logísticos y de apoyo, por su valor estratégico y su disponibilidad limitada, no suelen movilizarse para simples maniobras de adiestramiento. El experto subrayó que la magnitud y el tipo de activos desplazados apuntan a una intención clara de mantener una campaña aérea sostenida.

No obstante, explicó que no se han observado indicios de que bombarderos estratégicos hayan sido movilizados hacia la zona, ni de que Israel vaya a sumarse en esta fase con su fuerza aérea. En caso de producirse esa colaboración, la capacidad de ataque disponible sobre Irán aumentaría de forma relevante. De acuerdo con el análisis publicado por el medio, este factor refuerza la hipótesis de que la operación estadounidense podría estar enfocada en provocar daños estructurales prolongados sin recurrir a la ocupación territorial o la destrucción total de la infraestructura nuclear iraní, aunque esta última área tampoco se descartaría por completo en operaciones selectivas.

Las tensiones han escalado además debido al estancamiento en las conversaciones nucleares indirectas entre Washington y Teherán, lo que ha coincidido con el reforzamiento del aparato militar estadounidense en Oriente Medio. El medio reportó que la presencia de los dos grandes grupos de ataque navales estadounidenses se percibe como un elemento disuasorio y de presión durante estas negociaciones. Paralelamente, las declaraciones públicas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, han condicionado el clima diplomático: el viernes anterior reconoció que consideraba un ataque militar “limitado” contra Irán, e indicó: “Me lo estoy pensando”.

El domingo, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff manifestó no comprender la postura iraní de rechazar las demandas de Washington pese al creciente entorno de presión militar. Según consignó el medio, Witkoff declaró: “¿Por qué, bajo esta presión y con la cantidad de poder marítimo y naval que tenemos en todo el mundo, no han recurrido a nosotros para decirnos: no queremos un arma?”, refiriéndose a la negativa de las autoridades iraníes a aceptar las condiciones impuestas por Estados Unidos.

Del Pozo, según su perfil profesional en Linkedin, dispone de experiencia previa con la Brigada Española IX ‘Guadarrama’ en misiones internacionales y posee una medalla de la OTAN por su labor en Bosnia-Herzegovina. El directivo argumentó que una invasión terrestre requeriría varios meses de preparativos y el movimiento de un contingente militar considerable, elementos que hasta el momento no se han evidenciado en la región. Según explicó al medio, el único caso en el que podría contemplarse una incursión terrestre correspondería a operativos puntuales de fuerzas especiales, con objetivos muy limitados.

El medio puntualizó también que, hasta la fecha, la estrategia observable favorece el uso de medios aéreos y marítimos, empleando recursos de alta tecnología y movilidad rápida, y priorizando la destrucción o neutralización de capacidades estratégicas de Irán sin la necesidad de una ocupación prolongada del territorio. Del Pozo advirtió que la acumulación de medios aéreos y de apoyo en torno a Irán constituye un aviso claro de intenciones ofensivas, diferenciándose de ejercicios rutinarios por la naturaleza y el volumen de los activos implicados.

El curso de las negociaciones y el despliegue de fuerzas continuarán marcando el pulso de la crisis en los próximos días, con Washington incrementando su presión operativa y diplomática sobre Teherán y con las opciones militares sobre la mesa, tal como recogió la cobertura de los hechos por parte del medio.