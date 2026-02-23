Cuba recibe 184.000 turistas internacionales en enero en plena crisis económica, un 5,9% menos

El mes de enero mostró un aumento destacado en la llegada de turistas desde Argentina a Cuba, con un incremento del 80,8%, situando el número de visitantes argentinos en 7.336, según los datos dados a conocer por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Este crecimiento contrasta con el descenso generalizado en el flujo de visitantes internacionales. La ONEI indicó que en ese mismo mes ingresaron al país caribeño 184.833 turistas internacionales, lo que representa una disminución del 5,9% respecto al mismo periodo del año anterior, en un entorno marcado por la crisis económica, los frecuentes apagones y la tensión internacional.

La cantidad total de viajeros, sumando tanto a visitantes extranjeros como a nacionales, alcanzó los 240.578, lo que marca una reducción del 9,2% en comparación con enero de 2024, detalló la ONEI según recogió el medio que reportó estas cifras. Los datos confirmaron el descenso sostenido en la llegada de viajeros a la isla, fenómeno atribuido a las dificultades económicas internas y la inestabilidad internacional.

El informe de la ONEI señaló que junto al crecimiento apreciable del turismo argentino, otros mercados mostraron un comportamiento positivo, aunque con variaciones menores. China registró un incremento del 47,3% respecto al año anterior, con 3.460 turistas, mientras Rusia creció en un 31,1%, alcanzando 15.688 visitantes. Canadá, principal mercado emisor para Cuba, reportó una subida del 12,1%, con 99.724 ciudadanos de ese país entrando a la isla en enero, según consignó la ONEI.

En contraste, la mayor caída correspondió a Estados Unidos, desde donde llegaron 6.997 turistas, una baja del 50,1% comparando con el mes equivalente del año precedente. Francia también contribuyó al descenso general, con una reducción del 35,6% en el número de viajeros, mientras que España y Colombia aportaron caídas del 22,2% y 17,9%, respectivamente. Además, la cantidad de visitantes provenientes de la comunidad cubana en el exterior disminuyó un 40,2%, quedando en 12.574 turistas en enero.

Según reportó la ONEI, este comportamiento en los flujos turísticos aparece en un momento de grave crisis económica en la isla. La situación se ha complejizado debido al incremento de los apagones eléctricos que afectan a diversas regiones del país. Además, la tensión internacional impactó de forma significativa tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, un hecho al que siguió una advertencia por parte del presidente estadounidense Donald Trump, que amenazó con imponer sanciones a aquellos países que suministrasen petróleo a Cuba, según publicó la fuente oficial.

Los datos reflejados por la ONEI muestran un perfil alterado de los mercados emisores y ponen de relieve las consecuencias directas e inmediatas de los eventos internacionales sobre el sector turístico cubano. Las restricciones energéticas y las amenazas de sanciones han influido en la capacidad de la isla para recibir viajeros. Mientras algunos mercados como Argentina y China moderan el retroceso global, la caída en la llegada de estadounidenses y comunitarios cubanos resalta la sensibilidad del turismo cubano ante factores externos tanto políticos como económicos.

La ONEI concluyó en su informe que el turismo internacional permanece bajo presión mientras las condiciones macroeconómicas en Cuba se deterioran y las dinámicas geopolíticas siguen generando incertidumbre para el sector. Estos factores continúan condicionando la dinámica de visitantes al país, complicando la recuperación de un sector considerado estratégico para la economía nacional.