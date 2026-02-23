Bruselas da luz verde a la alianza de Repsol, HitecVision y TotalEnergies en el mar del Norte

El proceso de revisión llevado a cabo por la Comisión Europea sobre la integración de negocios petroleros y de gas en el mar del Norte británico ha incluido un análisis del alcance de la posición en el mercado que alcanzará la nueva entidad resultante de la alianza. Según informó la Comisión Europea en su comunicado más reciente, la fusión de las actividades de Neo Next Energy –la empresa conjunta formada por Repsol y la noruega HitecVision– con el grupo francés TotalEnergies en esta zona no supondrá un impacto negativo en la competencia dentro del Espacio Económico Europeo. La autorización para continuar con la operación se produjo después de que el organismo no detectase posibles riesgos asociados al dominio del mercado, ya que considera que la cuota de mercado de la empresa fusionada permanecerá en niveles "limitados".

El medio ha consignado que la Comisión Europea dio su aprobación a la alianza este lunes, una decisión que afecta a las actividades petroleras y de gas gestionadas por Neo Next Energy y TotalEnergies en una de las zonas más relevantes para el suministro energético europeo. De acuerdo con el comunicado oficial de las autoridades comunitarias, la evaluación se realizó mediante el procedimiento simplificado, procedimiento que se reserva a operaciones que, según los primeros indicios, no amenazan la competencia ni plantean dificultades regulatorias significativas. Esta vía acelerada permitió que la revisión se completara en un periodo más breve de lo habitual tras recibir la notificación formal de la operación el pasado 29 de enero.

El acuerdo contempla la unificación de los activos y operaciones de ambas compañías en el mar del Norte británico, una región estratégica para el abastecimiento energético del continente europeo. Según reportó la Comisión Europea, el análisis consideró el tamaño de la empresa conjunta frente a otros participantes del sector, la diversificación de los operadores presentes y las características del mercado energético en la zona. La institución determinó que la concentración resultante no modifica de manera significativa la estructura competitiva, lo que ha permitido validar la operación.

El medio destacó que la materialización de este acuerdo significa una mayor coordinación entre Repsol, HitecVision y TotalEnergies en la extracción y comercialización de hidrocarburos en el mar del Norte. De acuerdo con la información de la Comisión, la importancia de la operación radica en la dimensión de los actores implicados y en su peso relativo dentro del sector energético europeo, pues ninguno adquiere una posición dominante tras la integración.

Bruselas ha subrayado que cualquier impacto en el espacio económico europeo sería, en todo caso, marginal y no modificaría el dinamismo ni la oferta general del sector en dicha región. Según detalló la Comisión Europea, la revisión de la fusión incluyó la verificación de posibles efectos en los precios, en el acceso a la infraestructura y en la capacidad de los competidores para participar en el mercado sin restricciones adicionales.

La decisión de la Comisión Europea se enmarca en el seguimiento estricto de la libre competencia, especialmente en los sectores estratégicos como el energético, donde las fusiones pueden tener consecuencias directas para los consumidores y la estabilidad del abastecimiento. El medio señaló que este caso no presentó señales que alertaran sobre el riesgo de crear barreras de entrada para nuevos operadores ni provocar concentraciones excesivas en manos de unas pocas empresas.

La notificación de la operación ante las autoridades comunitarias, ocurrida a finales de enero, incluyó todos los detalles vinculados a la estructura corporativa de las empresas involucradas, así como a la extensión de los activos que pasarán a estar gestionados de manera conjunta tras el acuerdo. La Comisión Europea, según publicó su propio comunicado, optó por la vía simplificada tras verificar que los umbrales de mercado y las condiciones de competencia seguían estando dentro de los parámetros habituales para este tipo de operaciones.

La fusión de los negocios de petróleo y gas de Neo Next Energy y TotalEnergies representa un movimiento relevante para la consolidación de activos en el mar del Norte, manteniendo, de acuerdo con la valoración de Bruselas, un entorno competitivo que salvaguarda tanto los intereses industriales como el equilibrio del mercado energético regional.