Barcones (Protección Civil) insiste en el Senado: la Generalitat tendría que haber pedido la emergencia nacional el 29O

Ante la pregunta sobre la activación del nivel más alto de emergencia por el temporal que afectó a la Comunidad Valenciana el 29 de octubre, la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, precisó en la Comisión de la dana del Senado que la responsabilidad de elevar la petición al Estado recae directamente en la administración autonómica. Según consignó el medio, Barcones detalló que corresponde a la Generalitat Valenciana solicitar la declaración de emergencia nacional, conocida como nivel 3, en aquellos casos donde lo estime necesario por la gravedad de la situación.

De acuerdo con la exposición realizada ante la Comisión, y tal como publicó el medio, Barcones respondió a la pregunta del senador del Partido Popular, José Antonio Monago, sobre quién determina la declaración de una emergencia nacional. Barcones puntualizó: “A solicitud de la comunidad autónoma lo determina el ministro del Interior”. Informó que las agencias meteorológicas transmiten avisos anticipando el volumen esperado de precipitaciones, pero aclaró que “el organismo competente para trasladar eso a una situación de peligro es quien es competente en materia de protección civil, que es la Generalitat Valenciana”.

La directora general explicó que hasta la declaración de nivel 3, las comunidades autónomas disponen de “autonomía absoluta” para activar el sistema de alertas públicas conocido como ES-Alert. Esta herramienta tecnológica permite a las autoridades autonómicas enviar mensajes de advertencia directamente a la población afectada. Barcones insistió en que corresponde a cada autonomía decidir cuándo y dónde emplear el sistema, así como el contenido de los mensajes. “La evidencia más factible es que esto ha sido así en todos los casos, en todas las comunidades autónomas y en todas las situaciones”, afirmó, según reportó el medio.

Barcones expuso el procedimiento técnico detrás del sistema ES-Alert. Indicó que el sistema incluye un doble proceso de verificación de firma, que consiste en un técnico encargado de redactar el mensaje y un validador institucional que lo aprueba y procede al envío. Además, resaltó que desde 2023 todas las comunidades autónomas han comunicado a Protección Civil los nombres de los responsables autorizados para lanzar alertas a través del sistema.

En el contexto de los hechos del 29 de octubre, la directora general relató que ese día se encontraba de camino a Belém, Brasil, para participar en representación de España en una comisión internacional relacionada con la reducción del riesgo de desastres. Según informó el medio, Virginia Barcones declaró ante la Comisión que aterrizó en Brasil a las 02:00 horas y a las 08:15 “ya estaban expediendo los billetes” para regresar a España. Remarcó que durante todo ese periodo mantuvo comunicación constante con la Dirección de Protección Civil y Emergencias para coordinar las necesidades emergentes derivadas del temporal, señalando: “Por supuesto a lo largo de esa noche estuve en comunicación especialmente con la Dirección de Protección Civil y Emergencias para coordinar todas las necesidades”.

En la intervención de la Comisión del Senado, según detalló el medio, Barcones enfatizó la “autonomía absoluta” de las comunidades en la toma de decisiones sobre protección civil hasta el momento en que la situación requiera asistencia estatal. La explicación de la directora general estuvo dirigida a clarificar los procedimientos y competencias en la gestión de emergencias, subrayando el papel central de la Generalitat Valenciana tanto en la activación del nivel 3 como en la gestión previa con las herramientas disponibles. A lo largo de su declaración, la funcionaria subrayó la importancia de este procedimiento uniforme, que se ha aplicado en situaciones similares en otras comunidades autónomas.

Por último, según reportó el medio, Barcones aportó detalles operativos acerca de la gestión de la emergencia, aludiendo tanto a los procesos de comunicación iniciados por Protección Civil durante el episodio meteorológico como al papel de las instituciones autonómicas en la evaluación y declaración de situaciones de alerta, cerrando la intervención con información sobre la coordinación intrainstitucional llevada a cabo durante la crisis.