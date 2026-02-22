VÍDEO: Sánchez, frente a los "tecnoligarcas de EEUU": "Vamos a quitar sus manos de la salud de nuestros hijos"

La reciente visita de Pedro Sánchez a la India ha coincidido con el anuncio de ese país sobre la intención de prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, una medida que el presidente del Gobierno español puso como ejemplo durante su intervención en Ponferrada. Según informó Europa Press, Sánchez argumentó que no solo España, sino también otras naciones como Francia, Australia y el estado de California en Estados Unidos, avanzan en legislaciones o iniciativas para proteger a la infancia frente a los riesgos de las plataformas digitales.

En el acto celebrado en Ponferrada, donde respaldó al candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, Pedro Sánchez aseguró que su Ejecutivo priorizará la salud mental y el bienestar de los menores por encima de los intereses económicos de quienes denominó “tecnoligarcas que viven en Estados Unidos”. El medio Europa Press detalló que Sánchez prometió quitar “las sucias manos de los tecnoligarcas de la salud mental de nuestros hijos y de nuestras hijas, y de sus móviles”. El jefe del Gobierno consideró que esta causa, en defensa de los menores, justifica las acciones anunciadas.

Durante su intervención, Sánchez expresó su preocupación por la naturaleza de los contenidos que circulan en redes sociales, a los que atribuyó la expansión de discursos de odio y la perpetuación de desigualdades de género. Según consignó Europa Press, el presidente identificó la presencia de pornografía, violencia, desinformación y otros materiales que, a su juicio, refuerzan estos fenómenos sociales negativos. Sánchez atribuyó esta situación a algoritmos controlados por un reducido grupo de matemáticos, los cuales, afirmó, favorecen la propagación de estos contenidos por encima de otros de carácter constructivo.

El presidente del Gobierno explicó que, ante este panorama, el Ejecutivo español solicitó a la Fiscalía General del Estado abrir investigaciones contra los “tecnoligarcas y sus plataformas”, con especial atención a los materiales pornográficos manipulados mediante Inteligencia Artificial, los cuales afectan de forma directa a menores y mujeres. Sánchez subrayó la implicación de la tecnología en la generación y difusión de este tipo de contenidos y recalcó la urgencia de adoptar medidas legales para proteger a los sectores más vulnerables.

En relación con las críticas recibidas por parte de la ultraderecha, que ha acusado al Gobierno de intentar imponer “censura” bajo el pretexto de proteger a los menores, Sánchez, de acuerdo con Europa Press, descartó tales acusaciones y afirmó que “es una cuestión de sentido común” exigir que la dignidad y los derechos de los jóvenes estén salvaguardados tanto dentro como fuera de Internet. Añadió que quienes rechazan las medidas en defensa de la infancia “reconocen quién es su amo y qué intereses defienden”, en referencia a la relación que, según él, mantienen ciertos partidos con las grandes plataformas tecnológicas.

Sánchez reiteró que el Gobierno de España continuará anteponiendo la salud y los intereses de los menores ante los intereses comerciales de las grandes empresas tecnológicas extranjeras. Según publicó Europa Press, recalcó que la lucha para regular las plataformas digitales y proteger a la infancia es un esfuerzo compartido a nivel internacional, citando los recientes avances legislativos en Francia, Australia y California. Sánchez recalcó que España no se encuentra aislada en este ámbito, sino que forma parte de una tendencia global que persigue la defensa de los derechos de los jóvenes ante los nuevos desafíos derivados de la digitalización.

Europa Press reportó que el presidente concluyó su intervención reafirmando el compromiso del Gobierno con la protección de los menores ante los abusos de las redes sociales y el entorno digital, subrayando que esta labor responde a principios de igualdad, dignidad y sentido común.