Una comisión de la Santa Sede viajará en marzo a Canarias para trazar la "posible" visita de León XIV a las islas

El Vaticano planea enviar en marzo una delegación religiosa con el objetivo de analizar escenarios, coordinar aspectos logísticos y diseñar una hoja de ruta inicial mientras se estudia la viabilidad de un evento considerado histórico por las autoridades canarias

Los preparativos relacionados con una posible visita del Papa León XIV a Canarias han avanzado con la llegada de los coordinadores enviados por la Conferencia Episcopal Española, quienes sostuvieron reuniones con responsables diocesanos para abordar aspectos logísticos, financieros y organizativos. Según consignó la Diócesis de Canarias en una nota difundida este fin de semana, estos encuentros forman parte de las acciones preliminares encaminadas a definir la viabilidad y estructura de la que podría considerarse una visita de carácter histórico a las islas. De acuerdo con la información publicada por la Diócesis, la noticia principal radica en que una comisión de la Santa Sede tiene previsto desplazarse en marzo a Canarias para desarrollar una hoja de ruta inicial y analizar sobre el terreno los escenarios posibles para la visita papal.

El medio detalló que los coordinadores designados por la Conferencia Episcopal Española, Yago de la Cierva y Fernando Jiménez Barriocanal, se reunieron en Canarias con el obispo José Mazuelos, el obispo auxiliar Cristóbal Déniz y los integrantes de la comisión diocesana constituida con este objetivo. Esta primera toma de contacto permitió un análisis conjunto de los principales retos que implica el viaje, centrándose en temas clave como la logística, el financiamiento, los traslados internos, posibles localizaciones para los actos, así como los enfoques de comunicación y organización que requiere un evento de estas dimensiones. La comisión de la Santa Sede que acudirá en marzo tiene como tarea principal conocer de forma directa la realidad diocesana y ayudar en la elaboración de una planificación previa para la eventual visita.

Según publicó la Diócesis de Canarias, todas estas acciones se encuentran en una fase exploratoria, pues aún no hay confirmación oficial del viaje ni un programa definido de actividades. La eventual hoja de ruta que se prepare en marzo será posteriormente enviada al Vaticano, donde se estudiará su viabilidad y, en tal caso, se procederá a su aprobación formal. Mientras tanto, las autoridades eclesiásticas locales han subrayado la importancia de actuar con prudencia y responsabilidad durante esta etapa, insistiendo en la necesidad de ceñirse únicamente a la información oficial que emane de los canales diocesanos.

Durante el encuentro con los coordinadores episcopales, Mons. José Mazuelos expresó su satisfacción por la labor preparatoria y manifestó su expectativa de que próximamente pueda confirmarse la visita del Pontífice. Destacó asimismo el significado especial que tendría para la comunidad local que León XIV haya manifestado su deseo de incluir Canarias entre los destinos de su viaje. En palabras reflejadas por el medio diocesano, se dejó constancia del agradecimiento y la esperanza que generó este interés papal, así como la disposición de las autoridades eclesiásticas en promover la colaboración y la unidad entre la sociedad canaria ante la posible llegada del Santo Padre.

Toda la planificación hasta el momento ha buscado anticipar las necesidades y procedimientos que acompañan a un desplazamiento de este alcance, pese a no existir aún detalles definitivos sobre fechas o actos concretos. De acuerdo con la información proporcionada por la Diócesis de Canarias, las autoridades eclesiásticas invitaban a la ciudadanía y las instituciones a mantenerse atentos exclusivamente a los comunicados oficiales, evitando especulaciones o anuncios no confirmados. El proceso de preparación incluye la integración de propuestas para las posibles localizaciones de encuentros, así como la identificación de los recursos logísticos y organizativos necesarios para garantizar el correcto desarrollo de la posible visita.

La eventualidad de esta visita se encuentra ahora a la espera del informe que elabore la comisión enviada por el Vaticano en marzo, así como de la evaluación que lleven a cabo las autoridades de la Santa Sede una vez recibida la información recabada durante la visita de campo. De momento, la Diócesis mantiene sus esfuerzos orientados hacia la planificación de todos los aspectos esenciales, remarcando que ningún programa de viaje ha sido confirmado y que todo permanece en estudio a la espera de resoluciones oficiales.

