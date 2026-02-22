Agencias

Sergio Scariolo: "El trabajo desde octubre no se tira por la borda"

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, reconoció que fallaron en defensa durante la final contra el Baskonia y también en ataque en los últimos minutos que decidieron el título en el Roig Arena, pero confió en que los blancos se recuperen porque el "trabajo y la progresión" no se puede "tirar por la borda".

"Felicitar al Baskonia, que ha merecido ganar. Es bueno para el baloncesto español que el Baskonia haya recuperado tantas posiciones este año", dijo este domingo en la rueda de prensa después de la final de la Copa que se apuntaron los vascos por 89-100.

El Madrid, que venía de un épico triunfo contra Valencia Basket en semifinales, no supo resolver esta vez un desenlace igualado. "Por parte nuestra, no tengo mucho que reprochar al esfuerzo de los jugadores. Hemos tenido dificultades en proteger nuestra pintura. Hemos concedido demasiado. Hemos fallado un poco en la defensa del uno contra uno y en las ayudas", comentó.

"Hemos llegado a tres minutos del final con el partido empatado y al final hemos perdido un poco la lucidez en ataque. Hemos fallado algún tiro y el Baskonia ha mantenido su línea con eficacia. Estamos decepcionados pero la progresión y el trabajo desde octubre nos ha permitido jugar hasta pocos minutos una buena Copa del Rey, no se tira por la borda", añadió.

Scariolo insistió en que deben levantarse para pensar en la Liga y la Euroliga. "Algunas cosas hemos hecho mal, saberlas corregir y ser capaces en dos competiciones que quedan, probablemente las más importantes, que estamos en una buena posición, no nos debe afectar. Algo ha faltado, ese punto extra para no permitir en nuestra pintura, pero también lucidez y más paciencia en ataque, también hemos fallado", confesó.

"Mi experiencia me dice que un equipo que llega sin ninguna presión a la final, en los últimos minutos tiene más ligereza, más tranquilidad para tomar sus decisiones y para acertar. En más de una ocasión hemos tenido una ventaja bastante buena, pero la sensación era que Baskonia estaba metido en el partido. Algún error hemos cometido también en ataque en momentos de lograr una brecha quizá definitiva", terminó.

