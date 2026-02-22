Agencias

Rusia ve una "conexión británica" en el atentado contra el subdirector de la Inteligencia Militar rusa

El jefe del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), Alexander Bortnikov, ha asegurado este domingo que han descubierto una "conexión británica" en el intento de asesinato fallido del subdirector de la Inteligencia Militar de Rusia, el general Vladimir Alekseyev.

"El ataque es obra de los servicios secretos ucranianos y tras ellos están terceros países (...). Los servicios secretos ucranianos operan bajo la supervisión o a instancias de los servicios secretos occidentales. Vemos aquí una conexión británica", ha afirmado Bortnikov en una entrevista con la televisión estatal rusa Vesti.

"En el reciente intento de asesinato del teniente general Vladimir Alekseyev, la conexión británica es claramente visible", ha insistido Bortnikov.

La investigación sobre el atentado continúa abierta, pero recientemente se han conseguido avances. "Hemos identificado a prácticamente todos los participantes y perpetradores de este crimen. Varios individuos relacionados han sido detenidos. Un ciudadano ha conseguido escapar y esconderse en Ucrania", ha apuntado.

Previamente, el FSB informó de la detención de un ucraniano identificado como Liubomir Korba en una operación facilitada por Emiratos Árabes Unidos. También ha sido detenido un cómplice, identificado como el ruso Viktor Vasin, y ha sido identificada una tercera conspiradora, la también rusa Zinaida Serebritskaya, que habría conseguido escapar a Ucrania.

Según las primeras investigaciones del FSB, Korba actuó siguiendo "instrucciones de los servicios de inteligencia ucranianos y viajó a Moscú en diciembre de 2025 para cometer un atentado terrorista". Tras abrir fuego contra el general el pasado 6 de febrero en un edificio del noroeste de Moscú, "salió de Rusia y voló a los Emiratos Árabes Unidos pocas horas después del atentado".

Alekseyev fue operado y se encuentra estabilizado en el hospital. El general era desde 2011 el subdirector de la Oficina Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, el servicio de Inteligencia Militar, conocido por el acrónimo GRU.

El general se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) desde 2016 y 2019, respectivamente. El bloque europeo le sancionó por su supuesta responsabilidad en el envenenamiento con un agente nervioso en 2018 del antiguo agente ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en la ciudad británica de Salisbury.

