La Comisión Europea ve contradicciones entre los nuevos aranceles de Trump y el acuerdo comercial UE-EEUU

El presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, ha planteado abiertamente la opción de suspender la tramitación del reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, firmado en agosto en Turnberry, debido a la confusión y la falta de claridad tras la imposición de nuevos aranceles estadounidenses. De acuerdo con la Comisión Europea, persisten dudas sobre la viabilidad y el cumplimiento de lo pactado con Washington luego de la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles globales del 15%.

Según informó la Comisión Europea, la administración estadounidense optó por establecer los nuevos gravámenes luego de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara la base legal de los anteriores, que se habían dictado en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Trump, no obstante, apeló a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para justificar los nuevos aranceles, que podrán alcanzar hasta un 15% durante un periodo inicial de 150 días. Una vez finalizado ese plazo, cualquier extensión de las medidas deberá contar con la aprobación del Congreso estadounidense, detalló la Comisión Europea.

El anuncio de los nuevos aranceles por parte de Trump generó respuestas inmediatas desde Bruselas. De acuerdo con el comunicado citado por la Comisión, la institución europea subrayó que "la situación actual no propicia un comercio y una inversión transatlánticos 'justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos', tal como acordaron ambas partes y se detalla en la Declaración Conjunta UE-EEUU de agosto de 2025". Además, la Comisión enfatizó que "un trato es un trato" y reafirmó que la Unión Europea espera que Estados Unidos respete los compromisos adoptados en la referida Declaración, del mismo modo en que la UE ha cumplido con los suyos.

El malestar por parte de la Unión Europea se ha visto reforzado por la percepción de que los aranceles, cuando se aplican de manera impredecible, resultan "inherentemente disruptivos, socavan la confianza y la estabilidad en los mercados globales y generan mayor incertidumbre en las cadenas de suministro internacionales", según publicó la Comisión Europea. Esta incertidumbre ha llevado a nuevas demandas de transparencia y comunicación por parte de Bruselas hacia la administración de Estados Unidos.

Tras el anuncio de los gravámenes del 15% por parte del presidente Trump el pasado sábado, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, inició conversaciones con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y con el representante comercial, Jamieson Greer, con el objetivo de obtener detalles adicionales sobre la medida, reportó la Comisión. No se han proporcionado más datos acerca del contenido o el resultado de estas conversaciones.

La Comisión Europea ha articulado en un comunicado que su prioridad es "preservar un entorno comercial transatlántico estable y predecible, actuando al mismo tiempo como punto de apoyo global para el comercio basado en normas". Mientras tanto, las dudas sobre la compatibilidad de los nuevos aranceles estadounidenses con el recién pactado acuerdo comercial continúan generando incertidumbre tanto en Bruselas como en el Parlamento Europeo.

El anuncio original de los nuevos gravámenes se produjo luego de que el Tribunal Supremo estadounidense invalidara la base jurídica de los aranceles anteriores, que se habían impuesto sobre la justificación de urgencias económicas bajo la IEEPA. La administración Trump tomó entonces la vía de la Ley de Comercio de 1974, que otorga un margen acotado para imponer aranceles temporales hasta por 150 días, tras lo cual la decisión pasa a manos del Congreso. Este hecho contribuyó al clima de confusión que las autoridades europeas consideran perjudicial para la estabilidad de las relaciones comerciales entre ambos bloques.

Con la continuidad de las negociaciones incierta y la posibilidad de suspender o ralentizar la aplicación del pacto transatlántico, Bruselas insiste en la necesidad de claridad, reglas previsibles y respeto de los compromisos internacionales, mientras siguen las conversaciones para esclarecer el curso que tomará la relación comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, según publicó la Comisión Europea.