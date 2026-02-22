Kim Jong Un es reelegido secretario general del partido único de Corea del Norte

El Noveno Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea concluyó su cuarta jornada con la decisión de ratificar a Kim Jong Un como secretario general, acción que, según informó la agencia estatal norcoreana KCNA, se realizó con el respaldo explícito de los delegados, miembros de las fuerzas armadas y representantes de distintos sectores del país. Esta decisión sostiene a Kim Jong Un al frente del órgano político más influyente de Corea del Norte, consolidando su papel central en la estructura de poder nacional y determinando el trayecto político durante el próximo lustro.

De acuerdo con la nota oficial publicada por KCNA, el Congreso partidista optó por mantener a Kim Jong Un al frente del Partido de los Trabajadores de Corea, fuerza política dominante y única desde la década de 1940. El respaldo recibido abarcó tanto a los delegados presentes en el encuentro como a sectores de la sociedad civil y las fuerzas armadas, los cuales serían determinantes en la legitimación del liderazgo actual. El texto difundido sostiene que la reelección responde tanto al cumplimiento del mandato popular como a la búsqueda del desarrollo nacional y la prosperidad estatal.

El proceso tuvo lugar el domingo, cuarto día de sesiones del Congreso del Partido, que abarca varias jornadas y donde al cierre se establecen los ejes y metas políticas para los próximos cinco años, según detalló KCNA. Estos objetivos incluyen múltiples ámbitos, como el desarrollo económico, el refuerzo del sector de defensa y la estrategia diplomática. Las resoluciones acordadas en este foro resultan fundamentales para la agenda política y económica del país, al definir las orientaciones y prioridades del gobierno central.

El Partido de los Trabajadores de Corea constituye la agrupación gubernamental al mando desde la segunda mitad del siglo XX, ejerciendo un control exclusivo sobre el aparato estatal norcoreano. El puesto de secretario general representa la más alta jerarquía dentro del partido, con amplio poder para definir políticas y estrategias. La continuidad de Kim Jong Un en este cargo implica la reafirmación de un liderazgo personalista y centralizado al frente de las instituciones oficiales.

A lo largo de su historia reciente, el Congreso del Partido se ha utilizado tanto para renovar la cúpula directiva como para legitimar líneas programáticas. Según lo difundido por KCNA, en los últimos días los participantes debatieron propuestas relacionadas con el fortalecimiento de la economía nacional, el desarrollo de la capacidad defensiva y la adaptabilidad estratégica del país frente al contexto internacional. No se detallaron de inmediato medidas específicas dentro del comunicado, aunque se hace alusión a la proyección de nuevas metas colectivas para el ciclo político venidero.

El reporte de la agencia estatal también resaltó la unidad manifestada por los asistentes al Congreso y el compromiso de los organismos militares con la continuidad de la actual política. El respaldo de los distintos estamentos constituye un elemento central en la legitimiación de las decisiones tomadas en el cónclave partidista. La reiteración de apoyo tanto civil como castrense forma parte de la narrativa oficial recogida por la KCNA sobre las instancias de poder en Corea del Norte.

Las sesiones del Congreso se desarrollan periódicamente para revisar, ajustar y renovar tanto la dirección del partido como los enfoques políticos, traduciéndose en directrices de alcance nacional que regirán el rumbo de Corea del Norte durante los años siguientes. Según consignó el medio estatal, al término de estas jornadas se presenta una síntesis de metas abarcando los principales ámbitos de gestión estatal, reafirmando la centralidad del Partido de los Trabajadores en la toma de decisiones.

La reciente reelección de Kim Jong Un busca dar continuidad a la línea política inaugurada tras el liderazgo de su padre, Kim Jong Il, reafirmando la vigencia de la dinastía familiar y el esquema de mando unipersonal que ha caracterizado la administración del país. El Congreso partidista, mediante la ratificación del liderazgo, refuerza la estabilidad del aparato institucional, según detalló en su cobertura la agencia norcoreana KCNA.