El PP pide impulsar la Inteligencia Artificial en las empresas para potenciar el talento de los empleados

El Partido Popular ha advertido de la inminente jubilación de una generación numerosa de trabajadores, a la vez que destaca que la llegada de jóvenes al mundo laboral presenta cifras menores y una formación que en muchos casos no responde a las demandas del mercado. Según informó Europa Press, el Grupo Parlamentario Popular presentó en el Congreso una proposición no de ley con el objetivo de que el Gobierno promueva medidas enfocadas en la formación, conciliación y recualificación profesional, poniendo especial énfasis en la necesidad de retener talento y fortalecer la competitividad empresarial en España.

De acuerdo con Europa Press, el Partido Popular solicita incentivar el uso de la Inteligencia Artificial en el ámbito empresarial como mecanismo esencial para potenciar las habilidades de los trabajadores y para incrementar su desarrollo profesional. Esta propuesta, inscrita en el Congreso de los Diputados, será debatida en la Comisión de Trabajo, y busca que el Ejecutivo implemente estrategias precisas para fidelizar a los empleados cualificados y responder eficazmente a la escasez de talento proyectada para la próxima década.

El planteamiento popular se apoya en el hecho de que, según advierte el partido dirigido por Alberto Núñez Feijóo, el tejido empresarial español enfrenta crecientes dificultades para cubrir vacantes especializadas. La iniciativa recalca que la brecha se acentuará por la inminente salida del mercado laboral de un volumen importante de trabajadores que alcanzan la edad de jubilación y la menor incorporación de jóvenes, cuyo nivel de formación en áreas con más demanda resulta insuficiente.

Tal como recogió Europa Press, el Partido Popular propone un paquete de medidas orientadas a impulsar la implementación de estrategias efectivas en las empresas para retener el talento. Estas acciones deberían impactar de forma positiva tanto en el ambiente de trabajo como en la capacitación continua y el desarrollo profesional del personal, con vistas a lograr una mayor competitividad y productividad en el sector empresarial.

El partido también insta a que el Gobierno, mediante el diálogo social, la negociación colectiva y en coordinación con las comunidades autónomas, favorezca la puesta en marcha de medidas para el crecimiento del tejido empresarial. Se hace hincapié en la importancia de motivar a los empleados para propiciar su permanencia, así como en fomentar la recualificación, particularmente en competencias digitales estratégicas para el futuro próximo.

El desarrollo de una formación para el empleo que responda de forma global y eficaz a las necesidades reales de las empresas constituye otro de los ejes centrales de la propuesta, reportó Europa Press. Se señala la relevancia de potenciar especialmente la formación profesional dual, considerada una herramienta adecuada para elevar el grado de empleabilidad y la adaptación de los trabajadores ante los retos de un mercado en transformación constante.

Como medida complementaria, el grupo popular sugiere implementar políticas de conciliación laboral y familiar. El objetivo sería alcanzar un mayor equilibrio y flexibilidad en la prestación laboral, ajustando estas acciones a las exigencias organizativas y productivas de cada empresa, siempre con vistas a mejorar la calidad de vida de los empleados y mantener la eficiencia en el entorno laboral.

En conjunto, según detalla Europa Press, la iniciativa del Partido Popular abarca una combinación de propuestas orientadas a anticipar y responder proactivamente a los desafíos que enfrentará la fuerza laboral española en el corto y medio plazo, reforzando tanto el potencial de la economía nacional como la capacidad de las empresas para retener, formar y atraer talento acorde con las nuevas exigencias tecnológicas y digitales.