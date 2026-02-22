El Amiab Albacete conquista la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas

La final disputada en el pabellón Eva Manguán de Móstoles evidenció un cambio en la dinámica de enfrentamientos previos entre Amiab Albacete e Ilunion, tras seis duelos consecutivos en los que el equipo madrileño se había impuesto en la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas. Según publicó el medio Amiab Albacete, logró revertir esta tendencia al vencer este domingo por 77 a 70, asegurando así su segundo título nacional en la competición.

El medio detalló que Amiab Albacete arrancó el encuentro dominando el primer cuarto, en el que llegó a alcanzar una ventaja de siete puntos sobre Ilunion. Esa superioridad inicial marcó el tono, aunque el conjunto madrileño ajustó su ataque en el segundo periodo y, con una canasta del británico Gregg Warburton a falta de tres minutos y medio para el descanso, consiguió ponerse por delante en el marcador. Pese a esa reacción, el equipo de Albacete recuperó la iniciativa antes de la pausa, obteniendo una ventaja de cuatro puntos al término de la primera mitad.

En el tercer cuarto, de acuerdo con la información consignada por el medio, Amiab Albacete amplió la diferencia beneficiándose de su inercia positiva. El equipo siguió con esa racha hasta el último cuarto, logrando una renta máxima de catorce puntos en uno de los momentos más determinantes del duelo. Ilunion buscó revertir el resultado, firmando un parcial de 8-0 que les permitió reducir la brecha a solo cuatro puntos cuando restaban dos minutos para el cierre del partido. Las esperanzas de los madrileños se mantuvieron hasta ese instante, pero dos acciones ofensivas vitales del británico Phil Pratt y el japonés Renshi Chokai terminaron por sellar el triunfo de Amiab Albacete.

El jugador Oscar Onrubia se llevó la distinción de ‘Jugador Más Valioso’ (MVP) de la final, dato reportado por Amiab Albacete. Onrubia integró igualmente el quinteto ideal del torneo, al lado de sus compañeros Jorge Salazar, quien sumó 21 puntos y capturó once rebotes durante el choque decisivo, y el propio Phil Pratt. Por parte de Ilunion, el británico Gregg Warburton figuró en el mejor equipo del campeonato, lo que también logró Peter Cusack, del conjunto Amivel.

Tal como recordó el medio, la rivalidad entre Amiab Albacete e Ilunion venía marcada por una hegemonía absoluta del club madrileño cada vez que ambos conjuntos coincidían en una final del torneo, antecedente revertido en la edición celebrada este domingo. El resultado obtenido por los manchegos supone su segunda consagración histórica en la Copa del Rey, luego de años en los que Ilunion mantuvo el dominio ininterrumpido en estas instancias.

Con actuaciones determinantes tanto de sus figuras como del colectivo, Amiab Albacete cerró un ciclo de finales adversas frente a Ilunion y se posicionó de nuevo entre los clubes con más peso en el baloncesto adaptado nacional, de acuerdo con la información publicada por diversos canales oficiales relativos a la competición.