(Crónica) El Villarreal puede con el Valencia y Aspas deja tocado al Mallorca

Iago Aspas amplió su protagonismo en el tramo final del encuentro entre Celta y Mallorca, al lograr un doblete que cambió el rumbo del partido y dejó a los gallegos en puestos europeos. Según publicó Europa Press, el delantero del equipo vigués marcó primero desde el punto de penalti en el minuto 85 tras una infracción de Antonio Raíllo, y sentenció el resultado en el descuento, consolidando así la sexta posición del conjunto celeste en la jornada 25 de LaLiga EA Sports.

En el mismo día, el Villarreal afianzó su presencia en la zona alta de la tabla tras superar al Valencia por 2-1. De acuerdo con Europa Press, el derbi se vivió con intensidad, destacando una primera mitad llena de alternativas que incluyó acciones del VAR y dos penaltis. El Valencia generó peligro con Sadiq a la contra y abrió el marcador por medio de Largie Ramazani, quien transformó un penalti tras revisión arbitral. No obstante, la ventaja visitante duró poco y Santi Comesaña igualó pronto el partido. Antes del descanso, otra intervención del VAR sancionó una mano de Ramazani y permitió a Pape Gueye culminar la remontada local desde el punto de penalti, anotando el segundo tanto para los amarillos.

La segunda parte ofreció un panorama distinto, según detalló Europa Press. El Valencia intentó cambiar el rumbo del encuentro con esfuerzo, pero la falta de acierto ofensivo y la defensa local evitaron el empate. Georges Mikautadze dispuso de oportunidades, pero no logró concretar. El Villarreal resistió la presión, mantuvo la tercera posición de la clasificación y dejó al Valencia solo dos puntos por encima de la zona de descenso.

Entretanto, el Celta abordó el duelo frente al Mallorca en Balaídos como una oportunidad para asaltar la zona europea. Europa Press consignó que el primer tiempo estuvo marcado por un partido trabado y el protagonismo local, con acciones destacadas de Pablo Durán hasta que una lesión lo obligó a dejar el terreno de juego. Su sustituto, Williot Swedberg, cumplió en ataque, aunque el Mallorca logró neutralizar buena parte de las iniciativas del equipo vigués durante gran parte del enfrentamiento.

En los minutos finales, el técnico Claudio Giráldez modificó el planteamiento e introdujo a Borja Iglesias y Aspas para buscar el triunfo. Borja Iglesias forzó el penalti decisivo, y Aspas lo transformó para romper la igualdad. Posteriormente, el capitán anotó el segundo tanto y dejó al Mallorca en una posición comprometida, acumulando 24 puntos y marcando el descenso. El Celta, por su parte, sumó 37 unidades y se ubicó en la sexta posición. El equipo gallego también se dosificó de cara a su enfrentamiento europeo, donde busca avanzar en la Liga Europa, según reportó Europa Press.

Otro resultado relevante de la jornada fue la victoria del Sevilla ante el Getafe, como informó Europa Press. El conjunto andaluz se impuso por la mínima diferencia de 0-1 en el Coliseum Alfonso Pérez en un duelo condicionado por la expulsión directa de Djené a los 26 minutos tras una entrada fuerte. A partir de ese momento, el Getafe jugó en inferioridad numérica, situándose en actitud principalmente defensiva y generando escasas ocasiones hasta después de encajar el gol.

Djibril Sow marcó el único tanto del encuentro pasada la hora de juego, lo que permitió al Sevilla igualar a los azulones con 29 puntos en la tabla y revertir la tendencia positiva que el Getafe arrastraba en las últimas jornadas. Según Europa Press, el Getafe, pese a verse en desventaja, buscó el empate en los minutos finales y rozó el gol con un remate de Martín Satriano, pero el portero Odysseas Vlachodimos evitó la caída de su arco con una intervención destacada.

El técnico sevillista, Matías Almeyda, no pudo estar presente en el banquillo debido a una sanción, y aun así su equipo logró salir de la zona baja y tomar distancia de los puestos comprometidos. En cambio, el Getafe no pudo aprovechar la localía y terminó la jornada igualado en puntos con su rival directo.

La jornada 25 de LaLiga EA Sports dejó, según Europa Press, una configuración ajustada en la parte baja de la clasificación, con el Valencia muy cerca de la zona de descenso tras su derrota, el Mallorca manteniéndose en una posición delicada, y el Sevilla y Getafe igualados en unidades tras sus respectivos resultados. En la zona europea, el Celta se metió de lleno en la pelea tras el aporte determinante de Iago Aspas, mientras que el Villarreal consolidó su papel en los primeros lugares del campeonato.