Crónica del FC Barcelona - Levante UD: 3-0

Después de una secuencia de cuatro derrotas, el Levante UD amplió su racha negativa al perder frente al FC Barcelona por 3 a 0, resultado que los mantiene en la lucha por evitar el descenso al situarse con 18 puntos, siete menos que la zona de permanencia, según consignó el medio Europa Press. El equipo valenciano ahora depende de los resultados del resto de la jornada para conocer si la distancia con la salvación se amplía, mientras que Barcelona se posiciona como líder de LaLiga EA Sports tras 25 jornadas, con un punto de ventaja sobre el Real Madrid, detalló el mismo medio.

El partido se jugó este domingo en el Spotify Camp Nou ante 44.936 espectadores, en una jornada clave tras la caída del Real Madrid el sábado en El Sadar, circunstancia que permitió al Barcelona regresar a lo más alto del campeonato seis días después de haber cedido ese lugar. Tal como publicó Europa Press, el equipo dirigido por Hansi Flick alineó un once inicial con cambios significativos, incluyendo el ingreso de Joao Cancelo, Marc Bernal y Robert Lewandowski. Por su parte, Levante optó por Iván Romero en ataque, aunque fue Carlos Álvarez quien generó la primera oportunidad clara apenas iniciado el encuentro.

El arranque del partido resultó intenso. Carlos Álvarez remató en el primer minuto, pero el balón fue interceptado por el portero Joan Garcia. De acuerdo con Europa Press, la reacción blaugrana llegó pronto. A los cuatro minutos de juego, Joao Cancelo gestionó un saque corto de esquina, cedió a Eric Garcia, quien envió un centro raso que Marc Bernal transformó en gol. Minutos después, una cesión defectuosa en la zaga del Levante casi provoca el segundo tanto; Raphinha recogió el pase, remató y obligó al guardameta australiano Mathew Ryan a despejar. El rechace favoreció a Lewandowski, cuyo remate de volea se marchó por encima del travesaño.

A la ofensiva, el conjunto dirigido por Luís Castro intentó responder con un disparo lejano de Víctor García, detenido por el arquero azulgrana. El Barcelona mantuvo el control, generando oportunidades como un centro de Cancelo dirigido a Lewandowski que impactó en el poste antes de cumplirse la media hora de juego. Según Europa Press, el dominio local se tradujo en el segundo gol en el minuto 32: Cancelo volvió a asistir, colgando un centro preciso al área que Frenkie de Jong remató de primera y sin marcaje.

Antes del descanso, nuevas ocasiones para ambos equipos mantuvieron la atención de los espectadores. Kareem Tunde disparó desde media distancia para Levante, mientras que Lamine Yamal realizó una jugada individual, recortando al defensor Manu Sánchez y definiendo muy cerca del arco rival. El marcador permaneció inalterado hasta el entretiempo, con Barcelona liderando 2-0.

En la segunda parte, el Barcelona administró la ventaja y mantuvo el control del juego. Jules Koundé sirvió un balón que Ryan logró despejar, y las aproximaciones blaugranas continuaron a través de Raphinha y Fermín López. El apoyo ofensivo se hizo patente cuando Fermín, que ingresó en el minuto 66 sustituyendo a Olmo, ejecutó un potente disparo con la pierna izquierda desde las inmediaciones del área, enviando el balón al poste y luego al fondo de la red en el minuto 81, sentenciando el 3-0 y asegurando la victoria.

El guardameta Mathew Ryan evitó una derrota más abultada con una intervención doble en los minutos finales, primero desviando un cabezazo de Raphinha y luego el remate de Fermín tras el rechace. Los cambios tácticos de Hansi Flick, quien sustituyó a Bernal, Olmo y Lewandowski por Pedri, Fermín y Ferran Torres al minuto 66, refuerzan el control de la plantilla en la recta final del partido. Por su parte, el Levante realizó diversas modificaciones, dando ingreso a jugadores como Nacho Pérez, Tai Abed, Iker Losada, Cortés y Etta Eyong, según precisó Europa Press.

El colegiado Alberola Rojas dirigió el encuentro y señaló amonestaciones para Gerard Martín y Bernal en el lado local, y para Tunde entre los visitantes. Las alineaciones iniciales, de acuerdo con Europa Press, fueron las siguientes: por Barcelona, Joan Garcia; Koundé, Eric, Gerard Martín, Cancelo; De Jong, Bernal, Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski. Por parte del Levante, Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagasti, Tunde; Carlos Álvarez, Víctor García e Iván Romero.

Con esta victoria, el FC Barcelona suma 61 puntos y rompe una breve sequía como líder tras dejar escapar el primer puesto la jornada anterior en Montilivi. Entre tanto, la situación del Levante se complica en la parte baja de la tabla, acumulando cuatro caídas consecutivas. El rendimiento del conjunto azulgrana en el regreso a casa después de derrotas en el Metropolitano y Montilivi muestra su capacidad para imponerse ante rivales directos y aprovechar los tropiezos de sus principales competidores, según relató Europa Press.