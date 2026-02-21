Previa del FC Barcelona - Levante UD

El FC Barcelona inicia este domingo ante el Levante UD en el Spotify Camp Nou (16.15 horas/Movistar+ LaLiga) su caza al liderato de LaLiga EA Sports, que se le escapó el lunes con su tropiezo en Montilivi, y buscará una victoria que le permita ganar confianza después de sus dos últimas derrotas, todo ante un rival que quiere evitar quedar desahuciado de la lucha por la permanencia.

Los últimos once días han hecho tambalear los cimientos de Can Barça. La dolorosa derrota en la ida de semifinales de la Copa del Rey en el Riyadh Air Metropolitano (4-0), con polémica por el gol anulado a Pau Cubarsí incluida, acabó con gran parte de las esperanzas de los azulgranas de revalidar el título, pero el lunes se agravó todavía más el panorama.

Dos días antes, el Real Madrid asaltaba la cabeza de la tabla de manera provisional ante la Real Sociedad (4-1), un resultado que obligaba a los de Flick a conseguir una victoria ante el Girona si querían recuperar el liderato. Sin embargo, el cuadro 'culer' protagonizó otro encuentro para olvidar en el que, tras un penalti fallado por Lamine Yamal, logró adelantarse con un tanto de Cubarsí antes de que Thomas Lemar y Fran Beltrán hiciesen saltar LaLiga por los aires (2-1).

Con ello, el Barça cedía el primer puesto de la competición, que ostentaba desde la jornada 14. Los blancos mandan con 60 puntos, dos por encima, y por primera vez desde aquel 29 de noviembre en el que se impuso al Deportivo Alavés le tocará ir a remolque esperando un tropiezo de los de Álvaro Arbeloa. Aunque en el horizonte se presentan citas trascendentales.

Tras recibir al Villarreal, afrontarán la vuelta copera ante el Atlético de Madrid y visitarán San Mamés, tres duelos exigentes antes de la eliminatoria de octavos de final de la 'Champions'. Así, el choque de este domingo ante el cuadro granota se antoja vital; a favor, su pleno de once triunfos ligueros en casa esta temporada, con 34 goles a favor.

Para tratar de confirmar su solvencia al calor de su público, el conjunto catalán contará con un refuerzo de lujo: Pedri González. El canario, que se lesionó hace justo un mes en Praga, regresará a la convocatoria, aunque previsiblemente no será titular en un centro del campo en el que seguramente repetirán Frenkie de Jong, Fermín López y Dani Olmo.

Previsiblemente, Alejandro Balde recuperará su sitio en el lateral izquierdo en detrimento de Gerard Martín, con Koundé por la derecha y Cubarsí y Eric Garcia, recuperado de las molestias que le obligaron a ser sustituido en Montilivi, como pareja de centrales. Arriba, Lamine y Raphinha escoltarán a Robert Lewandowski o Ferran Torres. Gavi y Andreas Christensen serán las únicas bajas de los azulgranas.

Enfrente, el Levante llega a Barcelona después de encadenar tres derrotas consecutivas frente a Athletic Club (4-2), Valencia (0-2) y Villarreal (0-1), y con la última victoria ante el equipo 'culer', en 2019 en la competición doméstica (3-1), como espejo. Sin embargo, el cuadro granota nunca ha conseguido puntuar en el Camp Nou.

Los de Luís Castro acuden a la cita realmente exigidos, penúltimos en la clasificación con 18 puntos, a siete de la permanencia. Frente al equipo más goleador del campeonato (64), los valencianos llegan con la peor defensa de LaLiga, con 41 dianas encajadas.

El hondureño Kervin Arriaga cumplirá el segundo de sus tres partidos de sanción por su expulsión en el derbi de Valencia, mientras que Roger Brugué y Pablo Martínez se perderán el duelo por lesión. A cambio, el técnico portugués recupera a Unai Elgezabal.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; De Jong, Fermín, Dani Olmo; Lamine, Raphinha y Lewandowski.

LEVANTE UD: Ryan; Toljan, Dela, Moreno, Manu Sánchez; Raghouber, Olasagasti, Carlos Álvarez; Tunde, Iván Romero y Etta Eyong.

--ÁRBITRO: Alberola Rojas (C.Castellano-manchego).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 16.15/Movistar+ LaLiga.