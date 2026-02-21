Más de 300 personas hacen cola para entrar en el acto de refundación de la alianza entre IU, Sumar, Comuns y Más Madrid

Más de 300 personas hacen cola en las inmediaciones del Círculo de Bellas Artes de Madrid para asistir al acto de refundación de la alianza electoral de Sumar, Más Madrid, IU y Comuns, según las estimaciones de la organización.

Ante este volumen de público las formaciones han habilitado la sala de cine asociada al Círculo de Bellas Artes, con el objetivo de acoger a todos aquellos que no puedan acceder a la sala Columnas del recinto cultural, que tiene un aforo aproximado de 400 personas.

En el evento tomará la palabra la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, el líder de IU, Antonio Maíllo, el ministro de Cultura y dirigente de los Comuns, Ernest Urtasun, y la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández.

De hecho, los ponentes tienen intención de salir a la calle a dirigir unas palabras a las personas que están esperando entrar en el recinto y que pueden quedarse fuera del acto, dado que la cola se prolonga hasta el centro comercial de Canalejas.

FIGURAS DE LA IZQUIERDA ARROPAN ESTA ALIANZA

Además, contarán con el respaldo de figuras relevantes del espacio como la exalcaldesa de Barcelona, el exministro y excoordinador de IU Alberto Garzón, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente.

También se ha invitado al exsecretario de Estado y exdirigente de Podemos Nacho Álvarez y se espera la presencia del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y diversas personales de colectivos sociales, movimientos vecinales y personalidades del mundo de la cultura.

Por ejemplo, se han personado los exdirigentes de Podemos Ramón Espinar y Noelia Vera, así como el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, las coordinadoras de los Comunes, Candela López y Gemma Tarafa; la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, entre otros. También ERC y Bildu enviarán a representantes de sus respectivas direcciones