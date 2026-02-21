Malú arrasa en el inicio de sus esperadas Siete Noches en Las Ventas

Primera noche en la Plaza de toros de Las Ventas y Malú colgaba el sold-out, como era de esperar. Casi 30 años de carrera la avalan y sus fans estaban deseosos de volver a ver a la artista sobre el escenario, haciendo un repaso a toda una trayectoria musical de grandes éxitos después de finalizar la gira con la que celebró los 25 años del lanzamiento de 'Aprendiz'.

Más de 40 canciones entonó Malú la noche del pasado viernes en la capital, acompañada por su público. 'Blanco y negro', 'Ahora tú', 'Vuelvo a verte', éxitos de sus comienzos que dieron paso a temas de sus trabajos más recientes más 'El intento', 'Todo sabe a ti' o 'Primer amor', su último single con sólo 24 horas de vida y que supone, según su discográfica, "una mirada hacia sus raíces musicales y hacia la conexión inquebrantable con sus seguidores".

La que sigue teniendo después de 28 años sobre los escenarios y la que demostró en la primera de sus Siete Noches en Las Ventas, donde contó con la colaboración de su gran amigo Pablo Alborán para deleite de todos los presentes. El malagueño acompañó a Malú interpretando 'Todos los secretos', protagonizando uno de los momentos más emotivos del concierto. "Te quiero Lula, ha sido un placer estar contigo en esta noche tan esperada", confesaba Alborán nada más terminar de cantar. Todo un lujo para los oídos de los fans de Malú que celebrará su cumpleaños en la última de sus noches en la plaza de toros de la ciudad que la vio nacer.