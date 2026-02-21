Agencias

La Policía francesa se pone en alerta para cubrir la marcha homenaje al ultranacionalista asesinado en Lyon

Guardar

Entre 2.000 y 3.000 personas, esperan los organizadores, marcharán este sábado en la ciudad francesa de Lyon en conmemoración del joven ultranacionlista Quentin Deranque, fallecido durante unos violentos enfrentamientos la semana pasada que se han saldado, de momento, con siete detenidos.

Esta mañana, durante su comparecencia en el Salón Internacional de Agricultura de París, el presidente del país, Emmanuel Macron, ha insistido en su llamamientos a la calma y anunciado que se reunirá la semana que viene con sus ministros "para realizar una revisión exhaustiva de todos los grupos violentos que operan y tienen vínculos con partidos políticos".

"En la República, ninguna violencia es legítima. En la República, solo las fuerzas republicanas pueden actuar porque protegen, y protegen, un orden republicano. No hay lugar para las milicias, vengan de donde vengan, y debemos ser totalmente inflexibles", ha afirmado.

Esta pasada madrugada, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, justificó la aprobación de la marcha. "Por ahora, la libertad es más importante que la ansiedad", ha manifestado a pocas horas de la concentración, que terminará en el lugar donde falleció Deranque y estará flanqueada por refuerzos de la policía antidisturbios (CRS), la gendarmería móvil y agentes de policía de otros departamentos.

Además de Lyon, se prevén otras marchas, en particular en Rennes, donde también se está organizando una contramanifestación organizada por el movimiento antifascista.

La muerte del ultraderechista se produjo en el marco de una conferencia impartida por la eurodiputada Rima Hassan, del partido de izquierdas La Francia Insumisa (LFI), en el Instituto de Estudios Políticos de Lyon. Némesis, un colectivo ultraderechista que se identifica como feminista, organizó una manifestación en los alrededores del lugar en protesta por el acto.

Varias manifestantes fueron atacadas sobre las 18.00 horas (hora local) por una veintena de personas enmascaradas y encapuchadas. Otro grupo de jóvenes que formaban parte de un dispositivo de seguridad informal de Némesis --compuesto por miembros de extrema derecha, entre los que se encontraba Deranque-- salió en su defensa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

José Ortega Cano, su emocionado recuerdo a Rocío Jurado 31 años después de su boda: "Es como si la tuviera viva"

Emocionado, el exmatador compartió anécdotas personales y reconoció que Rocío Jurado sigue marcando su vida, rememorando el aniversario de su enlace y confesando que la memoria de la artista lo acompaña en cada instante junto a sus seres queridos

José Ortega Cano, su emocionado

La CBF pide a UEFA una "investigación exhaustiva" y sanciones "ejemplares" por los insultos a Vinícius en Lisboa

Tras el último incidente de racismo sufrido por Vinicius Jr en el encuentro frente a Benfica, la Confederación Brasileña de Fútbol solicitó acción inmediata tanto a la FIFA como a la UEFA para identificar y castigar severamente a los responsables

La CBF pide a UEFA

Plus Ultra tendrá cinco frecuencias semanales con Caracas (Venezuela) a partir de julio

Tras varios meses sin operar en Venezuela por restricciones oficiales, la aerolínea española reanudará conexiones directas desde Madrid y Tenerife, alcanzando cinco vuelos semanales hacia la capital venezolana, con el objetivo de mejorar la experiencia para los viajeros afectados

Plus Ultra tendrá cinco frecuencias

El Ayuntamiento adjudica el proyecto de iluminación monumental de cinco edificios emblemáticos de la ciudad

El Ayuntamiento adjudica el proyecto

Bankinter propone a la junta de 26 de marzo un dividendo en efectivo de 545 millones, el mayor de su historia

El órgano rector de la entidad ha llamado a los accionistas a decidir sobre un pago extraordinario en abril, que elevaría a 0,606 euros por título la remuneración total, representación virtual y aprobación de cuentas entre los asuntos clave

Bankinter propone a la junta