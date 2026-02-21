Agencias

Jim Ratcliffe no será sancionado por sus declaraciones contra los inmigrantes

El empresario británico Sir Jim Ratcliffe, copropietario del Manchester United, no será sancionado por sus polémicas declaraciones contra los inmigrantes, después de asegurar que Reino Unido había sido "colonizado" por ellos, ha informado este sábado la Asociación de Fútbol (FA).

"Hemos recordado a Sir Jim Ratcliffe sus responsabilidades como partícipe del fútbol inglés al intervenir en entrevistas con los medios de comunicación. No tomaremos ninguna otra medida", explicó el organismo rector del fútbol inglés.

En una entrevista a Sky el pasado 12 de febrero, Ratcliffe criticó las políticas de inmigración de Reino Unido. "No se puede tener una economía con nueve millones de personas recibiendo prestaciones y una enorme cantidad de inmigrantes que llegan. El Reino Unido ha sido colonizado. Está costando demasiado dinero", señaló entonces el fundador del grupo INEOS.

El primer ministro británico, Keir Starmer, criticó las palabras del copropietario del Manchester United. "Gran Bretaña es un país orgulloso, tolerante y diverso. Jim Ratcliffe debería disculparse", escribió en X el mandatario. Otras personalidades también lamentaron sus declaraciones.

Horas después, Ratcliffe pidió perdón por su "elección de palabras" al hablar del tema. "Lamento que mi elección de palabras haya ofendido a algunas personas en el Reino Unido y Europa y haya causado preocupación, pero es importante plantear la cuestión de una inmigración controlada y bien gestionada que apoye el crecimiento económico", indicó en un comunicado.

