¿Está en números rojos? Tamara Falcó responde con la firma de 'la reina de corazones'

La difusión de la noticia sobre la inactividad de Gypset Living S.L. y el hecho de que Tamara Falcó gestione sus acuerdos comerciales a título personal ha reflejado una estrategia de manejo directo sobre sus fuentes de ingresos. Según detalló el medio ABC, Falcó no recurre actualmente a una empresa para administrar sus derechos de imagen ni sus colaboraciones profesionales; todo lo tramita como persona física, con el apoyo de una agencia de representación y cumpliendo con el pago de impuestos en cada acuerdo.

A raíz de una información publicada por El Español el 17 de febrero que señalaba que Gypset Living S.L., la empresa de Tamara Falcó, se encuentra en situación de quiebra y ha entrado en causa de disolución, surgieron dudas acerca de la estabilidad financiera de la marquesa de Griñón. De acuerdo con ABC, la empresa está inactiva desde finales de 2022, y la última actividad registrada fue la publicación del libro “Las recetas de casa de mi madre”. Desde entonces, todas las actividades comerciales de Falcó no han pasado por dicha sociedad.

Tamara Falcó no ha emitido declaraciones directas sobre la situación económica de su empresa ni sobre las cifras que rodean sus negocios. Cuando fue consultada sobre los supuestos “números rojos”, respondió únicamente con una sonrisa y guardó silencio respecto a los detalles financieros, según señaló El Español. La actitud reservada ante las preguntas sobre dinero sigue una línea que la propia marquesa ha defendido en otras ocasiones, considerándolo un tema del que no conviene hablar públicamente.

Durante su participación en el programa ‘El Hormiguero’, Falcó ofreció una estimación sobre el origen de sus recursos económicos, indicando que aproximadamente el 90% de sus ingresos provienen de colaboraciones digitales y actividades en redes sociales. Esta revelación sugiere que las actividades como creadora de contenido y la gestión de su imagen representan la principal fuente de ingresos dentro de su actividad profesional reciente.

El medio ABC explicó que Falcó ha logrado mantenerse activa en el mundo mediático sin depender de las estructuras empresariales que suelen utilizar otras personalidades para la gestión de su imagen. Esta decisión implica que la marquesa se encarga personalmente de sus contratos y acuerdos, lo que supone una relación más directa con las marcas y colaboradores digitales. Su agencia de representación actúa como apoyo en la tramitación de los pactos comerciales y en el cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes.

La notoriedad pública de Tamara Falcó, heredada por su pertenencia a una familia mediática y consolidada por su trayectoria propia, abarca diversas áreas como la moda, la gastronomía y la comunicación. Durante los últimos años, Falcó ha desarrollado su perfil público a través de participaciones en televisión, la creación de contenidos en plataformas digitales y el lanzamiento de productos editoriales o colaboraciones con marcas.

Según publicó El Español, los rumores acerca de la situación financiera de la empresa no han impactado de forma ostensible en la actividad pública de la marquesa ni en su relación con los medios. Falcó ha continuado trabajando en sus proyectos personales y manteniendo acuerdos de imagen con empresas del sector del entretenimiento y la moda. La voluntad de gestionar estos contratos de manera independiente responde a una tendencia cada vez más frecuente entre personajes públicos que priorizan el control de sus propios recursos y la transparencia fiscal.

La publicación de libros, la presencia habitual en programas de televisión, su perfil como chef y diseñadora, y el trabajo como figura publicitaria digital conforman las áreas de actividad profesional que Falcó continúa gestionando sin intermediación societaria desde finales de 2022, reportó ABC.

De acuerdo con lo consignado por El Español y ABC, la información sobre la supuesta crisis financiera de Gypset Living S.L. no ha derivado en ninguna acción pública por parte de Falcó más allá de su posición de discreción habitual respecto a temas económicos. Las colaboraciones digitales siguen constituyendo la principal fuente de ingresos de la marquesa, mientras que la disolución y cese de actividad de su empresa no supone, según la información difundida, un obstáculo para su actividad profesional.