Crónica del CA Osasuna - Real Madrid: 2-1

Raúl García de Haro recibió un pase de Raúl Moro en los últimos instantes del encuentro, controló el balón dentro del área, se quitó de encima la marca de dos rivales y definió con un remate dirigido a la esquina de la portería para dejar sin opciones a Thibaut Courtois, desatando la celebración en El Sadar. Según relató Europa Press, la acción inicialmente fue invalidada por fuera de juego, pero la revisión del VAR confirmó que el delantero local se encontraba habilitado, otorgando así el 2-1 definitivo a favor de Osasuna y provocando la derrota del Real Madrid fuera de casa en el marco de la jornada 25 de LaLiga EA Sports.

De acuerdo con Europa Press, el desarrollo del partido en Pamplona mostró poca intensidad ofensiva en los primeros 25 minutos. Ambas escuadras se mantuvieron contenidas hasta que Ante Budimir activó las primeras señales de peligro, primero con un disparo lejano y después con un cabezazo que obligó a Courtois a intervenir. Poco más tarde, una nueva jugada del propio Budimir terminó con el balón impactando en el poste tras un centro de Javi Galán, lo que impulsó la ofensiva local.

Real Madrid respondió con un intento de David Alaba y después con un potente remate lejano de Kylian Mbappé que Sergio Herrera desvió a saque de esquina. Según reportó Europa Press, en la continuación de esa jugada, el zaguero Alejandro Catena bloqueó un nuevo intento de Alaba, evitando que el marcador se abriera.

El episodio que cambió la dinámica del primer tiempo surgió de una jugada dividida en el área madridista. Raúl Asencio y Courtois fueron protagonistas de un choque con Budimir, quien recibió una pisada leve del guardameta. El árbitro Alejandro Quintero González amonestó inicialmente al delantero osasunista, pero tras la revisión por VAR varió su decisión y marcó penalti por el leve contacto de Courtois. Budimir transformó la pena máxima con tranquilidad y colocó el 1-0 en el minuto 38. Según publicó Europa Press, antes del descanso, Aurélien Tchouaméni protagonizó la única respuesta de peligro para los visitantes, pero Sergio Herrera atajó su remate.

En la segunda mitad, el partido volvió a entrar en un ritmo lento hasta que Arda Güler intentó cambiar el guion con un disparo que se fue por encima del larguero. Europa Press detalló que el ingreso de Trent Alexander-Arnold y Brahim Díaz modificó la dinámica del mediocampo madridista. Brahim Díaz asistió a Mbappé, quien definió al ángulo, pero la acción quedó anulada por posición adelantada. Instantes después, Fede Valverde lideró una arrancada desde tres cuartos de campo y habilitó a Vinícius, quien anticipó a los centrales y marcó a corta distancia para establecer el empate en el minuto 73.

En la última fase del partido, Osasuna reorganizó su ataque tras los cambios realizados por Alessio Lisci. Europa Press consignó que la energía de Dani Ceballos en el mediocampo madridista generó transiciones, aunque también dejó algunos espacios vulnerables. Ya en tiempo añadido, la pérdida de un balón por parte de Ceballos desencadenó el ataque definitivo: Raúl Moro recogió el esférico, avanzó y sirvió a Raúl García de Haro, quien resolvió el partido. Tras corregirse el fuera de juego señalado en primera instancia, el tanto fue validado y aseguró la victoria local.

El resultado mantiene a Osasuna con 33 puntos en la tabla, mientras que el Real Madrid permanece con 60 puntos, con su liderazgo en LaLiga bajo presión por el FC Barcelona, que aún sostiene opciones de superar a los blancos en la carrera por el título, de acuerdo con Europa Press.

El desarrollo del encuentro mostró a ambos equipos alternando la posesión y generando oportunidades en fases intermitentes del partido. Thibaut Courtois tuvo intervenciones destacadas especialmente en la primera mitad; por parte de Osasuna, Sergio Herrera también resultó clave con varias atajadas en momentos comprometidos. Los técnicos, Alessio Lisci por el lado local y Álvaro Arbeloa para los visitantes, implementaron variantes tácticas en la segunda mitad, buscando cambiar el ritmo del compromiso y responder a las exigencias del marcador.

Según detalló Europa Press, la ficha técnica del partido refleja la siguiente alineación: por Osasuna, Herrera en la portería; Rosier, Catena, Herrando y Galán en la defensa; Moncayola, Torró en la medular; Víctor Muñoz, Oroz, Rubén García y Budimir como referencias ofensivas, con ingresos de Arguibide, Moro, Bretones y García de Haro en el complemento. Por el Real Madrid, Courtois estuvo bajo palos; Carvajal, Asencio, Alaba y Carreras formaron la zaga; Valverde, Tchouaméni, Camavinga y Güler en el centro del campo; Vinícius y Mbappé en la delantera, mientras que Alexander-Arnold, Brahim Díaz, Gonzalo y Ceballos ingresaron desde el banquillo.

El listado de amonestados incluyó a Oroz y Moncayola por los locales, y a Courtois, Alexander-Arnold, Vinícius y Alaba por el Real Madrid, conforme consignó Europa Press. El encuentro congregó a 22.485 espectadores en El Sadar, escenario en el que Osasuna celebró un triunfo que influye en ambos extremos de la clasificación: para los rojillos, afianza su permanencia; para los madridistas, representa un tropiezo en la disputa por el campeonato.