Cinco migrantes muertos y una veintena de desaparecidos tras un naufragio en Grecia

Una embarcación de madera con medio centenar de personas volcó durante una tormenta cerca de Creta cuando un buque panameño intentaba auxiliarlos, de acuerdo con la Guardia Costera griega y la televisión pública ERT

La operación de búsqueda y rescate no se limitó al primer incidente, ya que la Guardia Costera griega localizó una segunda embarcación en la misma zona, donde al menos 40 migrantes más requerían auxilio. Según informó la televisión pública ERT, las operaciones de rescate permanecen activas, con la colaboración de varios barcos mercantes, un helicóptero y aviones de las Fuerzas Armadas griegas, mientras una fragata griega también se dirige al área para reforzar el dispositivo.

De acuerdo con ERT y la Guardia Costera griega, el naufragio inicial se produjo aproximadamente a 15 millas náuticas al sur de la isla de Creta durante una violenta tormenta. Un grupo de aproximadamente 50 migrantes viajaba en una embarcación de madera y decidió lanzar una llamada de socorro cuando enfrentaron olas que alcanzaban los 2,5 metros de altura y vientos de entre 39 y 49 kilómetros por hora, correspondientes al nivel 6 en la escala de Beaufort.

El medio ERT detalló que un buque mercante con bandera panameña respondió a la señal de auxilio y se acercó a la embarcación de los migrantes para brindar asistencia. La maniobra de rescate se complicó cuando los pasajeros, al ver las escalas lanzadas por el buque panameño, se desplazaron súbitamente hacia uno de los lados, lo que provocó que la barcaza se volcara. Como resultado, una veintena de personas consiguieron ponerse a salvo abordando el buque mercante.

En las primeras horas posteriores al accidente, personal de la Guardia Costera griega y agentes de la agencia europea Frontex recuperaron tres cuerpos sin vida. Horas más tarde se recuperaron dos cadáveres adicionales, lo que elevó la cifra confirmada de fallecidos a cinco. Las autoridades señalaron que continúa la búsqueda de al menos una veintena de desaparecidos, mientras persiste la incertidumbre sobre el paradero del resto de los pasajeros de la embarcación accidentada.

ERT reportó que, además de los medios marítimos, hay un helicóptero y aparatos de la Fuerza Aérea griega involucrados en las labores de búsqueda y rescate. La presencia de una fragata griega en la zona tiene el objetivo de reforzar el dispositivo y ampliar el rastreo tanto de supervivientes como de posibles víctimas.

Según consignó la televisión pública ERT, la segunda embarcación hallada con otros 40 migrantes ha motivado la ampliación del operativo en el área. Los equipos de rescate se han desplegado en ambas situaciones para intentar atender todas las emergencias registradas en esta área del Mediterráneo, especialmente expuesta a condiciones climáticas adversas.

Las autoridades han indicado que los migrantes rescatados serán trasladados al puerto de Heraclión, en la isla de Creta, para recibir atención médica y ser procesados conforme a los protocolos de migración. ERT explicó que se mantienen en contacto con organismos internacionales y la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas para coordinar la respuesta a la crisis humanitaria desencadenada por estos rescates consecutivos en la misma región.

La magnitud del accidente y la complejidad de las condiciones del mar han puesto en alerta a las ligas de salvamento que operan en la región. El naufragio ocurre en una de las rutas más transitadas del Mediterráneo oriental, por donde en fechas recientes se ha incrementado el flujo de embarcaciones precarias con personas migrantes y refugiadas. Según la televisión pública ERT, la prioridad de las autoridades griegas se enfoca en la localización de los desaparecidos y la gestión de los rescates adicionales emergentes.

El panorama general en el sur de Creta permanece marcado por la presencia de múltiples embarcaciones de búsqueda, cuerpos de rescate marítimo y aéreo, así como por el despliegue de recursos adicionales de la marina griega que se dirigen a reforzar las labores en una zona afectada por una tempestad de inusual intensidad.

