Sonia Bermúdez: "Misa Rodríguez vuelve por méritos propios, la lista se basa en el rendimiento"

El regreso de Misa Rodríguez a la selección femenina de fútbol se convirtió en uno de los enfoques centrales tras la publicación de la lista para los partidos clasificatorios al Mundial de Brasil 2027. Según detalló el medio de comunicación, la seleccionadora nacional, Sonia Bermúdez, explicó que las decisiones del cuerpo técnico dependen exclusivamente de los méritos alcanzados en el campo y del seguimiento detallado al rendimiento de las futbolistas.

De acuerdo con lo publicado por la fuente, Bermúdez destacó en rueda de prensa que Misa Rodríguez, arquera del Real Madrid, se incorpora a la convocatoria “por méritos propios”. La entrenadora recordó que la guardameta canaria no había comenzado la temporada como titular, pero supo afianzarse y aprovechar la titularidad en su club, lo que permitió su regreso al equipo nacional. Bermúdez señaló que su cuerpo técnico valora la contribución de Misa Rodríguez y la conoce muy bien, subrayando que su llamada es un reconocimiento a su buen momento deportivo y su capacidad para responder cuando se le presentan oportunidades.

La seleccionadora enfatizó que la lista se confeccionó tomando en cuenta el desempeño reciente de las jugadoras, y no dudó en recalcar que el criterio principal es el rendimiento, por encima de cualquier otro factor. Según informó la fuente, Bermúdez hizo hincapié en que no cierra la puerta a ninguna jugadora y que quienes mantengan un alto nivel en sus respectivos clubes tendrán opciones de regresar. “El rendimiento prevalece por encima de cualquier cosa”, aseguró, y agregó que hay posiciones muy disputadas, lo que dificulta la labor de elegir quiénes forman parte de la convocatoria.

En relación con la ausencia de la portera Cata Coll y la competencia en el puesto, Bermúdez indicó que lo fundamental es ingresar en la lista de convocadas, dado que decidir quién ocupará la titularidad corresponde al cuerpo técnico y dependerá del nivel mostrado de cara a los encuentros ante Islandia y Ucrania. Asimismo, respecto a jugadoras que no figuran en la convocatoria, como la experimentada Jenni Hermoso, la seleccionadora insistió en que la selección se guía por el nivel deportivo. Señaló que no solo destacan las ausencias, sino también la presencia de nuevas caras respecto a anteriores convocatorias.

Tal como consignó el medio, Bermúdez afirmó que durante los últimos tres meses, tras la conclusión de la Liga de Naciones, ha seguido atentamente el rendimiento de una gran cantidad de futbolistas, lo que se traduce en la actual selección de 25 jugadoras para afrontar los compromisos clasificatorios. La entrenadora recordó que, si bien Brasil es la meta de la selección, aún quedan retos importantes y rivales difíciles, por lo que la prudencia y el máximo compromiso resultan fundamentales para obtener la clasificación.

En palabras de la seleccionadora recogidas por la prensa, este nuevo ciclo de partidos supone el inicio de una etapa distinta respecto a la Liga de Naciones. Bermúdez explicó que la selección adopta una exigencia elevada y que el grupo convocado está preparado para competir en un contexto donde la competencia interna ofrece una variedad importante de opciones. También subrayó que existen jugadoras destacándose en sus clubes y que esa dinámica favorece la dificultad en la confección de la lista. Según lo reportado, la convocatoria muestra once cambios respecto a la última lista, y persisten en el cuerpo técnico tareas pendientes en algunas posiciones específicas.

La entrenadora se refirió de forma explícita a la situación de jugadoras que quedaron fuera de la lista, como las hermanas Noelia y Natalia Ramos, del Costa Adeje Tenerife, y la central Ivana Andrés. Explicó que el seguimiento a estas y otras futbolistas se mantiene, y cada convocatoria responde a las necesidades y mejor interés para el grupo nacional, según puntualizó el medio que cubrió la rueda de prensa.

En cuanto a las incorporaciones jóvenes, Bermúdez mencionó el caso de Aiara Agirrezabala, jugadora de la Real Sociedad de tan solo 17 años que avanza desde las categorías inferiores y ahora suma su primera experiencia con la selección absoluta. Observó que Agirrezabala puede desempeñarse como lateral izquierdo y destacó su fortaleza defensiva. Adicionalmente, la entrenadora pidió paciencia con los talentos jóvenes, para acompañar su desarrollo e integración progresiva en el equipo nacional.

El arranque de la comparecencia tuvo un momento dedicado a la jugadora Laia Aleixandri, cuya importancia para la selección fue reconocida por Bermúdez, quien elogió su fortaleza mental y profesionalidad, expresando confianza en su recuperación de una lesión reciente. Junto a Aleixandri, envió sus mejores deseos a futbolistas como Silvia Lloris y Erika González, también apartadas por lesiones de gravedad. Según recogió el medio, la seleccionadora subrayó que, aunque las lesiones forman parte del deporte, prefiere que no sean tan graves y aclaró que las nuevas incorporaciones no obedecen únicamente a bajas por lesión, sino a logros obtenidos en el terreno de juego.

Para finalizar su intervención, Bermúdez reiteró que la lista no es cerrada, sino dinámica, y que el proceso de seguimiento y evaluación a las futbolistas del ámbito nacional e internacional persiste de forma constante. Añadió que el objetivo común reside en fortalecer la competencia interna y potenciar el rendimiento del equipo nacional, manteniendo las puertas abiertas para todas aquellas jugadoras que continúen demostrando su valía y compromiso deportivo.