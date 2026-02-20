Agencias

Simeone: "Es más importante ganar que dar una buena imagen mañana"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que en el partido de este sábado ante el RCD Espanyol en el Riyadh Air Metropolitano es "más importante ganar que dar una buena imagen", y ha advertido del peligro del conjunto catalán, un equipo "competitivo" que realiza "un trabajo defensivo increíble".

"Es más importante ganar que dar una buena imagen mañana", declaró en la rueda de prensa previa, asegurando que las dos versiones del equipo, entre semana y en fin de semana, se deben a que los futbolistas son "personas". "Todas las personas no nos comportamos todos los días igual, aunque nos gustaría comportarnos siempre de la misma manera", manifestó.

En este sentido, recalcó que sus futbolistas siempre salen al campo motivados. "Son 20 años de entrenador, 19 de jugador, y no conozco un futbolista que no salga a jugar y a ganar un partido. Después pueden pasar situaciones que las puedes atravesar de la mejor manera y situaciones que no las sabes atravesar, y ahí empiezan a aparecer las situaciones negativas en el juego. Considero que en los partidos que nos ha tocado perder jugamos mal. No hay otra cosa que yo valore, conociendo siempre con la ilusión que enfrenta cada partido cualquier futbolista que he tenido", indicó.

Además, señaló que "no" le parece exagerada la distancia diferencia de 15 puntos en la tabla con respecto al líder Real Madrid y los 13 de desventaja con el FC Barcelona. "No, no me parece exagerado, porque no fuimos capaces de jugar de la misma manera contra otros rivales", dijo, sin querer apuntar si es más importante el aspecto mental o el físico a estas alturas de la temporada. "El cuidado que hay que tener es el Espanyol", recalcó.

Eso sí, el 'Cholo' destacó que afrontan el decimocuarto partido desde el 4 de enero "con horarios difíciles". "Esas 72 horas que no funcionan, ya no sé a quién echarle la culpa. No hay 72 horas, yo lo veo mal", afirmó. "Es difícil sostenerlo, por eso los equipos necesitamos una plantilla amplia. No te alcanza con 10-12 jugadores como te alcanzaba toda la vida. Hay muchos más partidos, la competencia, sobre todo en 'Champions', creció; si no te clasificas entre esos primeros ocho no puedes tener esas dos semanas que influyen para tener buena cara para lo que toca", expresó.

"Y ni qué hablar si llegas a la semifinal o a la final de la Copa del Rey, que te involucra más esfuerzo. Las plantillas deben crecer y nuestro trabajo de gestión debe ser importante, en cuanto a lo que vemos de uno partido a otro y de lo que los jugadores nos pueden dar, y hasta dónde exigir el riesgo; después de jugar seis partidos, un jugador se puede lesionar. Tenemos que gestionarlo. A veces difícil, porque todos los partidos son importantes. A los jugadores les preguntas '¿cómo estás?' y te dicen 'estoy bien', y yo le digo 'yo estoy bien también, pero no puedo jugar'. La intención la tienen, y nuestra gestión en la parte física y de juego es clave", prosiguió.

En otro orden de cosas, valoró la trayectoria del Espanyol. "Es difícil saber qué rival nos vamos a encontrar. Nosotros siempre pensamos que nos vamos a encontrar con el mejor rival para tener controladas las situaciones que se puedan controlar. Es un equipo competitivo, con un entrenador que ha manejado muy bien esa versión del equipo para que pueda competir como lo hace; tiene un trabajo defensivo increíble, de los mejores en ese 4-4-2, que lo manejan muy bien; y con mucha fuerza en ataque, siempre tienen gente ofensivamente para ocupar las calles de ataque muy bien", explicó.

Sobre el estado de Pablo Barrios, indicó que "todavía" no tiene "información". "Ya me informarán los médicos de cómo va evolucionando su proceso", afirmó antes de hablar de Lookman. "Mola está entrando muy bien dentro de lo que necesita el equipo. Necesitamos también más esfuerzo suyo colectivo para que nos pueda ayudar en la parte defensiva. Para eso, hay que sumarle eso que tiene ofensivamente, que es muy bueno, y ahí generar dentro del equipo un trabajo más colectivo, que es lo que siempre nos importó en todos los futbolistas que tuvimos", subrayó.

Por último, Simeone, que afirmó que Juan Musso "está haciéndolo muy bien en Copa del Rey" y Jan Oblak "en 'Champions' y en Liga", restó importancia a las informaciones que sitúan a Julián Álvarez lejos del Metropolitano. "No estoy en la cabeza de Julián, solamente veo cómo jugó los últimos dos partidos y entiendo que está volviendo a estar en el lugar que siempre estuvo. Lo necesitamos de esa manera. Yo no puedo entrar en su cabeza. Respecto a su trabajo, estoy muy contento con todo lo que nos da", finalizó.

