Sergio Llull, jugador con más minutos disputados en la Copa y apunta a máximo anotador histórico

Sergio Llull ha logrado posicionarse como el jugador con más minutos en la historia de las fases finales de la Copa del Rey de baloncesto, luego de sumar 15 minutos en el reciente enfrentamiento de cuartos de final ante Unicaja. Con 982 minutos totales en este torneo, el base menorquín, capitán del Real Madrid, se aproxima a otro registro histórico: se encuentra a solo 24 puntos de convertirse en el máximo anotador absoluto del certamen. Según informó el medio, este nuevo récord coloca a Llull en la cima del ranking de jugadores más empleados en la historia de la Copa, desplazando a figuras ilustres como Felipe Reyes y Juan Carlos Navarro.

El medio detalló que Llull, a sus 38 años, alcanzó este hito en su 18ª participación del torneo, después de superar la barrera de los 10 minutos requeridos en cancha. Su desempeño continuo y prolongado lo llevó a superar los 973 minutos de Navarro y los 976 de Reyes. Ambos exjugadores ostentaban previamente las mejores marcas tras disputar Reyes 22 fases finales entre los años 2000 y 2021, y Navarro 19 entre 1998 y 2018, según consignó la fuente.

Llull debutó en la Copa del Rey en Vitoria 2008. Desde entonces, ha sido un habitual en la competición, participando en todas las ediciones –excepto una– de los últimos 19 años, de acuerdo con lo publicado. Su única ausencia se registró en Las Palmas 2018, debido a una grave lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha, que obligó a su baja durante más de ocho meses. Esta constancia ha permitido que llegue a 18 participaciones de 19 posibles.

A lo largo de su carrera en la Copa del Rey, Llull también ha sido protagonista en la lucha por el título. Ha disputado 13 finales y podría igualar la marca de Felipe Reyes, quien jugó 14 finales, si el Real Madrid logra nuevamente avanzar al partido decisivo en la actual edición, detalló el medio.

Otro récord que aparece al alcance del capitán madridista es el de máximo anotador histórico del torneo en la era ACB. Sergio Llull ha acumulado 468 puntos, tras superar los 466 de Navarro, y se encuentra ahora a 23 unidades del registro de Jordi Villacampa, quien lidera el apartado con 491 puntos. Si Llull suma 24 puntos adicionales, se convertirá en el jugador con más puntos anotados en la historia moderna de la Copa del Rey, según indicó la fuente.

En lo que respecta a títulos, Llull ya comparte el mayor número en la Copa del Rey durante la era ACB, con siete campeonatos, junto a otros referentes como Reyes, Navarro y Rudy Fernández. Este palmarés refuerza su condición de figura prominente dentro del baloncesto español y, en particular, en el contexto de la Copa.

El medio destaca que la longevidad y la regularidad de Sergio Llull han sido claves para alcanzar estos registros. Su rendimiento, tanto en minutos de juego como en producción ofensiva, lo mantienen vigente en la élite de la competición. La posibilidad de romper el récord histórico de anotación y aumentar la cantidad de finales disputadas destaca el impacto de su presencia en la historia reciente del torneo, señaló la fuente.