Agencias

Registrados tres terremotos en Cañete la Real y uno en Benalmádena en las últimas horas

Guardar

Hasta tres terremotos de diversa magnitud se han registrado en el municipio malagueño de Cañete la Real y uno en la ciudad de Benalmádena en las últimas horas.

Así, la información recogida por el Instituto Geográfico Nacional y consultada por Europa Press señala que el de mayor magnitud, en concreto, de tres, ha tenido lugar en Cañete la Real a cero kilómetros de profundidad y sobre las 08.22 horas de este viernes.

Los otros dos seísmos registrados en esa localidad han tenido lugar sobre las 07.59 horas y 07.53 horas, con magnitudes 1,7 y 1,9 respectivamente.

Por su parte, en la localidad malagueña de Benalmádena se ha registrado un terremoto a las 09.19 horas a 63 kilómetros de profundidad y con una magnitud de 2,8.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Autoridades de Gaza elevan a más de 610 los muertos por ataques de Israel desde el inicio del alto el fuego

El Ministerio de Sanidad reportó nuevos fallecimientos en el enclave palestino, mientras persiste una grave crisis humanitaria y siguen los obstáculos al acceso de ayuda, según denuncian autoridades locales tras la aplicación del acuerdo auspiciado por Estados Unidos

Autoridades de Gaza elevan a

Uber gastará 84,6 millones de euros en construir estaciones de recarga para vehículos autónomos en EE.UU.

La inversión busca transformar comunidades rurales estadounidenses mediante centros energéticos modulares con paneles solares, almacenamiento inteligente y plataformas de inteligencia artificial, promoviendo educación técnica, alianzas estratégicas e integración social, según informó Bloomberg

Uber gastará 84,6 millones de

Aprobado un proyecto de ley para poner el nombre de Trump a un aeropuerto en el estado de Florida

Aprobado un proyecto de ley

El IPC de Japón se frenó al 1,5% en enero, en mínimos desde 2022

El IPC de Japón se

Camerún condena a prisión a cuatro militares por la masacre de 22 civiles en 2020

Infobae