Meta cesará el sitio web de Messenger en abril y redirigirá a Facebook para enviar mensajes

Meta ha anunciado el cierre del sitio web independiente de su servicio de mensajería Messenger en abril de este año, momento en el que ya no permitirá el envío de mensajes, de manera que los usuarios deberán recurrir al servicio de Facebook en la web para seguir enviando mensajes desde el ordenador.

Messenger, el servicio de mensajería de Facebook, puede utilizarse tanto con una cuenta de Facebook como sin ella, ya que es independiente de la red social, y actualmente está disponible como aplicación para móviles (Android e iOS) y para ordenador (Windows y MacOS).

La compañía ya anunció en octubre del pasado año la desaparición de la aplicación para ordenador de Messenger, indicando que los usuarios podrían seguir las conversaciones en Facebook para ordenador, donde se encontrarán las mismas funciones, incluidas las llamadas.

Ahora, Meta continúa en esta línea y ha anunciado el cierre del sitio web de Messenger, que dejará de permitir el envío de mensajes en abril, tal y como lo ha compartido en su página de ayuda.

Tras el cierre del sitio web de Messenger, la compañía ha explicado que se redirigirá a los usuarios automáticamente al servicio de mensajes de Facebook en la web, de manera que los usuarios puedan continuar contactando con sus contactos, con las mismas funciones que en el servicio de Messenger.

Igualmente, también se podrán continuar las conversaciones directamente en la aplicación de Messenger para 'smartphones', independientemente de si se dispone de una cuenta de Facebook o no. Meta también ha detallado que para restaurar el historial de conversaciones en cualquier plataforma, los usuarios deberán utilizar su PIN específico para las copias de seguridad en Messenger, es decir, el mismo que se introdujo la primera vez que se hizo una copia de seguridad en este servicio.