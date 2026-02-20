Agencias

La junta de accionistas de Molins aprueba la adquisición de la portuguesa Secil

La operación, valorada en 1.400 millones de euros, se financiará mediante crédito sindicado, caja disponible y una emisión de bonos de hasta 500 millones aprobada para 2026, según informó la compañía ante el regulador español

La operación para la adquisición del 100% del capital de la portuguesa Secil incluye una emisión de bonos simples sénior de hasta 500 millones de euros, que Cementos Molins prevé realizar durante la primera mitad de 2026. Con este movimiento, Cementos Molins refuerza su estrategia de expansión internacional y diversificación de negocios en el sector de materiales de construcción. Según informó la compañía ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compra de Secil se financia a través de una combinación de recursos propios, un crédito sindicado y la mencionada emisión de bonos, valorando la totalidad de la operación en 1.400 millones de euros.

De acuerdo con lo publicado por Cementos Molins, la decisión fue tomada en una junta general extraordinaria de accionistas celebrada este viernes, en la que se alcanzó un amplio consenso. Un total de 59.673.005 acciones emitidas con derecho a voto participaron de forma válida en la sesión, lo que representa el 95,6% del capital presente y el 90,255% del capital social de la empresa, y todas ellas apoyaron la adquisición. El acuerdo de compraventa con el grupo inversor portugués Semapa, actual propietario de Secil, se rubricó a finales de 2025, estableciendo las condiciones financieras y los plazos para la transferencia completa de la compañía portuguesa a manos de Cementos Molins.

El medio ha detallado que la financiación de los 1.400 millones de euros para la compra de Secil combina varias vías: recursos disponibles en caja, la obtención de un crédito sindicado por parte de entidades financieras, y la emisión de bonos por 500 millones, cuya aprobación también fue parte del orden del día de la junta. Los bonos, de tipo simple sénior, servirán específicamente como soporte a la operación de adquisición y están previstos para emitirse en la primera mitad de 2026, lo que refuerza la solidez de la estrategia financiera adoptada por Cementos Molins en esta transacción.

La junta general extraordinaria de Cementos Molins, además de abordar la compra, ratificó el nombramiento de Paloma Alonso Casillas como nueva consejera independiente por un periodo de cuatro años, ampliando la composición del consejo de administración de la compañía. Además, los accionistas otorgaron la delegación de las competencias necesarias a los órganos sociales pertinentes para la correcta ejecución de todos los acuerdos alcanzados durante la sesión.

La adquisición de Secil representa una operación estratégica de alto valor tanto para Cementos Molins como para el sector a nivel ibérico. Secil, bajo control de Semapa hasta este acuerdo, desempeña un papel relevante en Portugal y otras geografías donde tiene presencia productiva y comercial. El medio precisó que la integración de Secil permitirá a Molins incrementar su presencia internacional, optimizando sinergias de operación y ampliando su cartera de productos y mercados, dentro de una industria que experimenta transformación y concentración de operadores en Europa.

La aprobación de la emisión de bonos constituye un componente esencial de la estructura financiera prevista por Cementos Molins para abordar una operación de esta envergadura. Según consignó la empresa al regulador bursátil, este instrumento financiero facilitará la cobertura parcial del desembolso necesario, complementando los fondos obtenidos del crédito sindicado y los recursos propios de la compañía.

La incorporación de Paloma Alonso Casillas al consejo de administración responde a la política de gobierno corporativo de la empresa, orientada a fortalecer la independencia y la diversidad en la toma de decisiones estratégicas. La designación de nuevos consejeros suele implicar una revisión de los órganos directivos y un ajuste en las responsabilidades de supervisión, aspectos que la junta validó durante el encuentro de accionistas.

El acuerdo para la adquisición del total del capital de Secil supone una transformación significativa para Cementos Molins tanto en su estructura de activos como en su perfil internacional, consolidando su posición como actor de referencia en el sector cementero de la península ibérica y abriendo opciones para futuras operaciones de integración regional y desarrollo corporativo. La operación también implica que Cementos Molins asumirá los compromisos financieros asociados a la adquisición, aplicando los ingresos futuros de Secil a la amortización de la deuda y a la sostenibilidad de sus operaciones conjuntas, según reportó la empresa al regulador.

