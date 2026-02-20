La Feria de Turismo Ornitológico FIO 2026 llega con récord de expositores y una mirada especial a la mujer

La Feria Internacional de Turismo Ornitológico, FIO, se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo en su emplazamiento habitual en Villarreal de San Carlos (Cáceres), en pleno corazón del Parque Nacional de Monfragüe, donde acuden expositores de 13 comunidades autónomas españolas y de Bélgica, Costa Rica, Francia, Italia, Portugal y Uganda, y con un extenso programa que presta especial atención a la mujer para visibilizar su presencia en el sector.

En total 123 espacios stands, que supone un nuevo récord para la cita, que se distribuyen en tres zonas de exposición: con 86 en viajes y turismo, 19 en óptica y cámaras, y 18 en arte y naturaleza.

La cita llega además con novedades, que ha avanzado este viernes en la presentación la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte en funciones, Victoria Bazaga, como la incorporación de un espacio para visibilizar las grandes zonas ornitológicas de Extremadura, que este año tendrá como protagonista a la comarca de La Serena, y una programación especial dedicada al papel de la mujer en el sector.

Bazaga ha subrayado que en sus trayectoria FIO se ha "consolidado como la feria más importante del sector en España y la segunda en Europa", lo cual es un "orgullo" para Extremadura.

En FIO estarán presentes destinos turísticos, empresas especializadas, fabricantes y distribuidores de fotografía y de óptica, asociaciones conservacionistas, tiendas especializadas y artistas de naturaleza.

Este año el destino invitado será Canarias, un territorio con una "riqueza natural extraordinaria y con un enorme potencial en turismo ornitológico", ha destacado la consejera, quien ha señalado que en esta edición se estrena el apartado Espacio Natural protagonista de Extremadura, que este año recae en La Serena, una "comarca emblemática por su biodiversidad y por ser un destino privilegiado en la observación de aves".

Con esta iniciativa, ha expuesto, se pretende dar "visibilidad" a los diferentes territorios de Extremadura y animar al público a descubrir y a visitarlos.

MOTOR ECONÓMICO

Además de como una feria para el público en general, la cita también se presenta como un verdadero "motor económico" y una "herramienta estratégica para el turismo sostenible". En concreto, se prevén entre 550 y 600 encuentros profesionales B2B que general "oportunidades de negocio" y colaboraciones entre empresas del sector.

En los días previos, agentes turísticos nacionales e internacionales visitarán Extremadura para conocer de primera mano oferta vinculada al turismo de naturaleza de la región.

El programa contempla 22 conferencias y coloquios, 15 talleres especializados y exposiciones, rutas guiadas, actividades infantiles, familiares, observatorios y presentación de libros.

Todas las actividades previstas han completado su aforo "en pocas horas, lo que demuestra el enorme interés que genera FIO y el crecimiento de la demanda", ha señalado la consejera, quien ha avanzado que de cara a próximas cita se trabaja ya en "formatos más amplios".

Dentro de los talleres especializados, ha destacado la presencia del acuarelista José Antonio Sencianes, que impartirá el taller 'Pintar aves con acuarela', con una duración de cuatro horas, un "lujo" para los participantes y una muestra de que FIO ofrece "experiencias únicas y extraordinarias", ha señalado.

PRESENCIA DE LA MUJER

FIO 2026 se presenta con el objetivo de desterrar el "mito" de que el turismo ornitológico es un ámbito "predominantemente masculino", y para ello se contará con mujeres ponentes "de gran nivel", que son referentes nacionales e internacionales.

De hecho, el cartel de FIO 2026 es obra de la ilustradora extremeña Ana Fernández, que ha elegido como protagonista el somormujo blanco, una especie presente en Extremadura durante todo el año y cuya imagen refleja "belleza, delicadeza y también un mensaje poderoso", pues la autora ha querido lanzar "una reflexión sobre la necesidad de proteger humedales y ecosistemas frágiles", ha señalado Bazaga.

Por otro lado, Fotofío, el espacio dedicado a la fotografía y cine de naturaleza, contará con una conferencia titulada 'Lo que un puente hace posible', impartida por Adelina Ortiz y Marta Pedreño, integrantes de Reveladas, un grupo que trabaja para visibilizar a las mujeres fotógrafas de naturaleza dentro de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza.

Además, el programa incorpora ponentes femeninas y mujeres llegadas desde distintos lugares del mundo, como Magada Haily Miriam, que sobre la observación de aves y la conservación en Uganda. O la fotógrafos, a Adriana con su proyecto sobre aves del fin del mundo; o Lara Broom, con una charla dedicada a un viaje ornitológico desde Cabo Verde a Santo Tomé y Príncipe.

El domingo se proyectará el documental Centinelas del Viento, con una charla coloquio previa en la que participará la bióloga Laura Gangoso, protagonista del proyecto y ejemplo de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza y "ejemplo del papel esencial de la mujer en la investigación y conservación de aves".

Por otro lado, el sábado tendrá lugar la conferencia 'Turismo ornitológico en Extremadura: una retrospectiva personal', por Martin Kelsey, un británico afincado en Trujillo, guía de naturaleza y propietario de una casa de turismo rural y miembro del Club Birding, quien tras 21 años trabajando en el turismo ornitológico de Extremadura se jubila. En su intervención compartirá la visión del crecimiento del sector, lecciones aprendidas, retos y oportunidades de futuro.

Será "una conferencia emotiva, un reconocimiento a una trayectoria profesional ligada a Extremadura y al desarrollo del turismo de naturaleza en nuestra región".

El concurso fotográfico de feria ha recibido para este año 7.254 imágenes procedentes de 46 países, por lo que la de este año será la de mayor representación internacional desde su puesta en marcha, dato que "refuerza el prestigio de FIO y el impacto global que tiene como escenario en el Parque Nacional de Monfragüe y en Extremadura".