La especialización enfermera en oncología "permite detectar antes los problemas y actuar con rapidez"

La enfermera especializada en oncología se ha convertido en una figura central para garantizar la detección temprana de complicaciones y la intervención inmediata durante el proceso asistencial a pacientes con cáncer. Según consignó el medio Europa Press, Cristina Arellano, supervisora de Onco-Hematología del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, subrayó la importancia de la formación avanzada en este ámbito, ya que posibilita identificar antes cualquier problema y actuar con celeridad, impactando de manera directa en la evolución de quienes se encuentran en tratamiento oncológico.

Arellano explicó a Europa Press que un reconocimiento temprano de complicaciones permite desencadenar intervenciones oportunas, lo que puede repercutir de forma significativa en el bienestar y el pronóstico del paciente. En la actualidad, los avances en oncología obligan a las enfermeras especializadas a actualizar de forma constante sus conocimientos técnicos debido a la aplicación de nuevas terapias, como la inmunoterapia, tratamientos celulares y la inclusión de los pacientes en ensayos clínicos. Estas modalidades requieren que el personal de enfermería esté familiarizado con terapias altamente especializadas, dispositivos complejos y la gestión de reacciones adversas específicas, según detalló el medio.

Además del dominio técnico, Arellano indicó para Europa Press que las enfermeras desempeñan una labor esencial como principal referente del paciente durante su estancia hospitalaria. La supervisora relató que son quienes mantienen el contacto más regular y directo, tanto con los pacientes como con sus familias, convirtiéndose en interlocutoras ante el resto del equipo sanitario. “El paciente te ve como su referente”, sostuvo, añadiendo que la enfermera se encarga de escuchar, explicar procedimientos y representar los intereses del paciente delante de otros profesionales implicados en la atención clínica.

Dentro del ámbito asistencial, Arellano especificó que el cuidado en oncología no siempre puede centrarse en la curación, por la naturaleza de algunos diagnósticos y estadios evolutivos de la enfermedad. No obstante, recalcó que el acompañamiento, la gestión de síntomas y el apoyo emocional continúan siendo indispensables. Según palabras recogidas por Europa Press, la enfermera explicó que parte de su labor es ayudar al paciente y a sus allegados a transitar los momentos más complejos del tratamiento preservando el respeto y una actitud humana durante todo el proceso asistencial.

Con respecto al manejo emocional, Arellano ilustró gráficamente la importancia de mantener un equilibrio en la cercanía con el paciente: “Si una persona cae a un hoyo y tú te tiras con ella, no ayudas. Tienes que agacharte, darle la mano y ayudarla a subir”, afirmó, subrayando la necesidad de acompañar sin perder la estabilidad personal que facilita un apoyo eficaz.

Europa Press señaló que la supervisora también dio relevancia al trabajo en equipo dentro del entorno oncológico. Fue enfática al describir la colaboración con oncólogos, hematólogos, farmacéuticos, psicooncólogos, expertos en nutrición y especialistas en medicina paliativa como un factor fundamental para garantizar decisiones ajustadas a cada caso, al tiempo que se minimizan incertidumbres y se evitan demoras en la atención. La coordinación multidisciplinar integra saberes y habilidades que repercuten de manera directa en la experiencia y seguridad del paciente, según reflejan las valoraciones de Arellano recogidas por el medio.

El perfil del paciente oncológico, según publicó Europa Press a instancias del testimonio de Arellano, presenta cada vez mayor diversidad. Proceden de diferentes países, culturas y entornos lingüísticos, demandando respuestas adaptadas. La enfermera, con formación especializada, desempeña un rol clave en la adaptación del cuidado para garantizar una experiencia de atención en la que el paciente se sienta comprendido y acompañado, superando posibles barreras asociadas a la lengua y la cultura de origen. “El cuidado humano funciona incluso cuando no compartes el idioma”, puntualizó Arellano en conversación con Europa Press.

En la última parte de la entrevista publicada por Europa Press, la supervisora insistió en que la especialización no solo fortalece la capacidad de reacción ante complicaciones, sino que incrementa la seguridad y la personalización del cuidado. Esto se traduce en una mejora tangible de los resultados clínicos y en una reducción del sufrimiento físico y emocional asociado a los procesos de cáncer, elementos que definen la calidad de la atención recibida por las personas afectadas por esta enfermedad en la actualidad.