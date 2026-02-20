Juanma Bajo Ulloa denuncia discriminación "profunda" en las ayudas al cine en España: "Los varones lo tienen jodido"

El cineasta Juanma Bajo Ulloa ha asegurado que en España solo tienen "recorrido" las películas que hablan "de causas ideológicas".

"Los cineastas varones lo tienen profundamente jodido porque no tienen puntos en las ayudas. Se ha creado un sistema profundamente discriminador", ha añadido Bajo Ulloa en declaraciones en el programa 'Horizonte' recogidas por Europa Press.

El director de 'Airbag' defiende que en la industria audiovisual a nivel mundial "ya no importa" el "mérito", sino la "condición" o la "ideología". Así, explica que las subvenciones a películas se dan por un sistema de puntos en el que las mujeres tienen ventaja.

"Conseguir una subvención requiere una serie de puntos. Hay, por ejemplo, cien puntos y unos cuantos son subjetivos. Y luego hay otros condicionantes que tienen que ver con tu currículum, si has conseguido una televisión... Bien, os puedo decir que mi currículum puede tener tres puntos de cien. Pero si yo salgo a la calle y busco a una chica que no tenga ningún currículum y la pongo de productora, directora y guionista de mi película, tiene diez puntos o doce puntos", explica.

Así, ha señalado que "antes" no se ponía "en duda" a las mujeres cineastas "porque estaban ahí porque se lo habían ganado". "Ahora ya no importa tanto el mérito sino que importa tu condición", ha zanjado.

En este sentido, el director -que estrena 'El mal'- apunta a que en la actualidad las películas tienen que cumplir con las "pautas del cine 'woke'" en el que se le da visibilidad y voz a temas como "inclusión o paridad" para "entrar dentro", algo que para Bajo Ulloa está "impuesto".

"Si simplemente tu película es una película independiente, libre, que cuenta una historia a la que tú quieres contar, no entras en esos parámetros o tienes muy pocas posibilidades", ha asegurado.

Además, a su juicio, la distribución de las cintas también está "muy supeditada" a la "agenda ideológica 2030" y al "wokismo". "Las propias televisiones tienen también esos filtros ideológicos porque el poder de la política es enorme", afirma.