Irán pide a la ONU presión para frenar las amenazas de Trump e indica que atacaría bases de EEUU ante una agresión

Irán ha enviado este jueves una carta a Naciones Unidas en la que insta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y al Consejo de Seguridad a que presionen a Estados Unidos para que "cese de inmediato sus amenazas ilícitas del uso de la fuerza", al tiempo que ha advertido de que, en caso de ataque norteamericano en territorio iraní, Teherán "responderá de manera decisiva y proporcionada" con "todas las bases, instalaciones y activos" como "objetivos legítimos".

"Irán insta a Su Excelencia y a todos los miembros del Consejo de Seguridad (...) a que ejerzan plenamente la autoridad y los buenos oficios del Consejo para garantizar que Estados Unidos cese de inmediato sus amenazas ilícitas del uso de la fuerza (...) y se abstenga de cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o conducir a una confrontación militar, cuyas consecuencias serían graves y de gran alcance para la paz y la seguridad regionales e internacionales", recoge la misiva firmada por el representante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani.

En este mensaje remitido a Guterres y al presidente del Consejo de Seguridad, James Kariuki, el diplomático iraní ha afirmado que tanto el secretario general como el Consejo "deben actuar sin demora, antes de que sea demasiado tarde", defendiendo que el ógano dirigido por Kariuki "no debe permitir que las amenazas del uso de la fuerza y los actos de agresión se normalicen (...) ni que se utilicen como instrumentos de política exterior". "Si esta conducta ilícita no se aborda, pronto le llegará el turno a otro Estado Miembro soberano", ha advertido Iravani.

Pese a ello, Teherán ha insistido en que, si bien "no busca la tensión ni la guerra (...), en caso de ser objeto de una agresión militar, Irán responderá de manera decisiva y proporcionada". Además, "en tales circunstancias, todas las bases, instalaciones y activos de la fuerza hostil en la región constituirían objetivos legítimos en el contexto de la respuesta defensiva de Irán", advierte la carta, que recoge asimismo que "Estados Unidos tendría la plena y directa responsabilidad por cualquier consecuencia impredecible e incontrolable".

Esta advertencia ha puesto fin a un mensaje remitido también al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, James Kariuki, y que el embajador iraní ante Naciones Unidas ha comenzado con una denuncia de "las continuas amenazas de funcionarios de Estados Unidos de recurrir al uso de la fuerza", una conducta que ha tachado de "violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional", alertando al tiempo de que "podría hundir a la región en un nuevo ciclo de crisis e inestabilidad".

En concreto, Iravani ha citado el mensaje publicado en redes sociales en la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que "si Irán decide no llegar a un acuerdo, Estados Unidos podría tener que recurrir a Diego García y al aeródromo de Fairford para reprimir un posible ataque".

Con todo, Teherán ha defendido en el documento "su firme compromiso con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas y con las soluciones diplomáticas" y ha manifestado su disposición a "alcanzar una solución mutuamente aceptable" en cuanto a "las ambigüedades relativas a su programa nuclear" y que sea "plenamente coherente con los derechos inalienables reconocidos de todos los Estados partes en el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares".

En virtud de ello, ha argumentado que, "si Estados Unidos también aborda estas conversaciones con seriedad y sinceridad y demuestra un genuino respeto por los principios de la Carta de Naciones Unidas y las normas imperativas del Derecho Internacional, será totalmente posible lograr una solución duradera y equilibrada".

La misiva de Irán a Naciones Unidas llega en el marco de las tensiones entre el país centroasiático y Estados Unidos, una situación que ha llevado a múltiples organizaciones y organismos a pedir diálogo, como la propia ONU o, este mismo jueves, la Unión Europea. Con todo, Trump ha insistido en sus advertencias durante la jornada, afirmando que, de no alcanzar "un acuerdo significativo" con Teherán, "pasarán cosas malas".